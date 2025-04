Novo reforço na área: Eliel é apresentado pelo Paysandu e mira a Série A

Após o anúncio feito na última quinta-feira (10), o atacante Eliel, de 22 anos, foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo jogador do Paysandu. Na primeira coletiva vestindo a camisa bicolor, o jovem atacante revelou que a negociação aconteceu de forma rápida, mas com uma decisão tomada de coração.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Foi de última hora. Eu aceitei, vi que era o Paysandu, vi o tamanho da torcida, então, decidi vir para cá. Estou bastante feliz e motivado”, declarou o atleta, visivelmente empolgado com o novo desafio.

Emprestado pelo Cuiabá, Eliel chega à Curuzu com metas ousadas. Ele sonha alto e quer ajudar o Papão a voltar aos holofotes da elite do futebol nacional.

“Eu sou um cara sonhador, desde a época da Ponte Preta. Venho para poder brigar por coisas grandes, que é levar o Paysandu para a Série A. Quero ser feliz, quero bater metas, que é ajudar a equipe, e, claro, treinando forte, treinando bem, sempre trabalhando com os pés no chão e a cabeça erguida que vamos chegar lá.”

Ao comentar sobre suas características dentro de campo, Eliel mostrou versatilidade. Embora tenha começado como centroavante, ele também se sente à vontade atuando pelas pontas, embora garanta que a briga por uma vaga no comando do ataque está nas suas pretensões.

VEJA MAIS

“Comecei na Ponte como centroavante, na base, e subi jogando nessa posição, mas com o decorrer do campeonato comecei a cair pelas pontas, que tenho velocidade, estava indo bem no um contra um. Posso fazer os dois lados, mas no meu último clube estava como centroavante, pela explosão, por pressionar bem a linha. Vou trabalhar para isso [vaga de centroavante].”, diz ele, que terá a concorrência de Nicolas e Benítez.

O próximo desafio do Paysandu já tem data marcada: nesta quarta-feira, o time encara a Chapecoense, no Mangueirão, pela terceira rodada da Série B. Hoje o Papão é o 17º na tabela, sem ponto marcado. Questionado sobre a possibilidade de estrear, Eliel foi direto: “Só depende do professor. Acho que cheguei bem, mas vou treinar para isso, para estar disponível no jogo de quarta.”