Com nova plataforma, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense

O Paysandu criou a sua própria plataforma de vendas de ingressos. O clube bicolor extinguiu os bilhetes físicos e agora o processo de venda de bilhetes será internalizado e o torcedor poderá adquirir seus bilhetes de forma 100% online no site ingressos.paysandu.com.br.

Diferente do que ocorria anteriormente com o torcedor pagando taxas de PIX e Cartões de crédito ou débito, a nova plataforma do clube prioriza praticidade e acima de tudo dar ao torcedor o conforto e segurança.

A plataforma encerra a venda de ingressos físicos, porém, o torcedor que preferir imprimir seu cartão de acesso, poderá ser efetuado que valera da mesma forma no ato da entrada ao estádio. O torcedor poderá comprar de forma presencial nas Lojas Lobo, onde receberá um link para poder ter acesso ao ingresso. Os cartões para entrar ao estádio serão nominais e será feito um cadastro com fotos na primeira compra. Todas as informações serão armazenadas para facilitar o torcedor em novas compras futuras. As vendas pelo novo sistema estão em vigor e vale para o jogo contra a Chapecoense-SC, pela Série B.

Os ingressos para a partida diante do clube catarinense já estão disponíveis nos valores de R$40 em um lote promocional e, após o término do lote, passará a custar R$50. O setor de cadeiras custa R$100 na promoção e R$150 de forma integral. O clube bicolor também disponibilizou mais uma vez ação para as mulheres, que poderão pagar o valor de R$20 no bilhete para prestigiar o Papão nesta partida da Série B.