Na zona de rebaixamento, Paysandu tem mais chance de título na Série B do que o Remo, aponta site

A Série B começou de formas bem diferentes para Remo e Paysandu. Enquanto o Leão Azul conquistou uma vitória e um empate, o Papão amargou duas derrotas que o fizeram terminar a segunda rodada na zona de rebaixamento. No entanto, mesmo no Z-4, a equipe bicolor tem mais chances de conquistar o título do campeonato do que o time azulino.

Com as duas primeiras rodadas, o Remo chegou perto do G-4 e está na sexta colocação, com quatro pontos. Já o Bicola está na 18ª posição, sem pontos. Assim, conforme o site Chance de Gol, plataforma especializada em análises de probabilidade no futebol, o Papão tem 0,6% de chance de conquistar a Série B, enquanto o Leão Azul tem um pouco menos: 0,5%.

Apesar disso, quando o assunto é o acesso, o Remo leva vantagem. O site projeta que o clube azulino possui 6,1% de chance de terminar o campeonato na zona de classificação para a Série A. Já o Paysandu possui 5,8%.

O clube bicolor começou o campeonato com duas derrotas. Na primeira rodada, perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR e, na segunda, foi derrotado pelo Vila Nova-GO por 1 a 0. Enquanto isso, o Remo empatou no primeiro duelo, contra a Ferroviária-SP, por 1 a 1, e conseguiu a redenção ao vencer o América-MG em casa, por 2 a 0.

Rebaixamento

Em relação ao temido rebaixamento, o site projeta que as duas equipes possuem mais de 20% de chance de cair. O time azulino está em situação um pouco mais confortável, com 22%, enquanto a equipe bicolor tem 23,7% de probabilidade de ser rebaixada.

Como funciona

As probabilidades são calculadas a partir de análises de dados, desempenho das equipes e simulações de resultados para cada jogo durante o campeonato. Com isso, ao longo das rodadas, com a possível evolução ou queda de rendimento dos times, os cálculos são refeitos e os números podem mudar.

Agenda

Remo e Paysandu têm compromissos na Série B nesta semana. O Papão joga em casa contra a Chapecoense-SC na quarta-feira (16). Já o Leão Azul vai até São Paulo para encarar o Botafogo-SP na quinta-feira (17). Os duelos terão cobertura completa e Lance a Lance no OLiberal.com.