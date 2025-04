'Não se faz futebol com 30 reais', diz presidente do Remo; vídeo

Com o apoio do Fenômeno Azul, o Remo venceu o América-MG por 2 a 0 no último domingo (13), em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Durante entrevista à Rádio Liberal+, o presidente azulino, Tonhão, abordou os preços dos ingressos comercializados para o jogo contra o Coelho e discutiu como o clube planeja organizar os valores para os próximos confrontos em casa.

“É importante o apoio da torcida para os jogadores, mas eles também querem o salário em dia. Para isso, é preciso ter uma média porque não dá para manter esses 30 reais. Esse valor foi em função da excepcionalidade do jogo, pois foi decidido que ia ter público muito em cima da hora. Mas é impossível a gente ter um plantel de qualidade e fazer futebol com 30 reais. Também acredito que não seja pelos 80 reais, assim como foi contra o Criciúma na Copa do Brasil. O CEO está fazendo um estudo para nossa torcida comparecer”, afirmou Tonhão.

A presença da torcida azulina foi confirmada “em cima da hora” na última sexta-feira (11). Até o meio-dia daquele dia, a partida contra o América-MG, realizada no domingo (13), seria de portões fechados. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) converteu a punição que previa a perda de dois mandos de campo no pagamento de uma multa de R$ 60 mil.

O valor da multa corresponde a 50% da média das receitas líquidas do clube em partidas realizadas no Mangueirão em 2024 e deverá ser quitado em até dez dias. Com essa decisão, o Remo pôde contar com o apoio do Fenômeno Azul em sua estreia como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Remo volta a campo na próxima quinta-feira (17), enfrentando o Botafogo-SP no Estádio Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Atualmente, o time paraense ocupa a sexta colocação e luta para entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.