Lesionado, Jaderson evolui bem e médico do Remo prevê retorno aos treinos

O Remo não contou com o volante Jaderson no duelo contra o América-MG, no último domingo (13). O jogador ficou afastado da partida por conta de uma lesão sofrida no empate com a Ferroviária-SP. No entanto, conforme informações do médico azulino Jean Kley, chefe do NASP (Núcleo de Apoio ao Atleta do Remo), o atleta volta a treinar nesta segunda-feira (14).

“O Jaderson é diferente”, disse o médico em entrevista à Rádio Liberal+ após a vitória sobre o Coelho. “Ele está com uma evolução muito boa. A programação é de voltar aos treinos amanhã (hoje)”, completou Jean Kley.

Jaderson deixou o jogo contra a Ferroviária com dores na coxa, após uma disputa de bola e uma queda fora das quatro linhas. Após exames, o clube confirmou uma lesão grau 1 no bíceps femoral direito. A recuperação para esse tipo de problema é de 10 a 15 dias.

Sem tempo para descanso, o elenco azulino se reapresentou na manhã desta segunda-feira (14) para iniciar a preparação visando o confronto contra o Botafogo-SP, na quinta-feira (17), no Estádio Santa Cruz.

Ainda na entrevista, Jean Kley deu detalhes sobre um novo sistema de análise que o clube começou a utilizar. Segundo ele, o sistema chamado GPS é mais completo e oferece mais métricas para ajudar a comissão técnica até nas substituições.

“Ele [GPS] consegue trazer muito mais métricas para nós — são mais de 600. Dentro dessas, selecionamos cerca de 20 ou 30 que consideramos as mais relevantes e, com isso, estamos conseguindo dar uma devolutiva muito mais rápida e mais completa para a comissão técnica. E isso é muito importante. Através desse GPS, a comissão consegue definir quem pode ser substituído no segundo tempo, porque conseguimos medir a intensidade com que o atleta está jogando, e isso já é avisado à comissão”, explicou o médico azulino.

Os investimentos no setor são uma tentativa de fortalecer a equipe, que busca uma boa campanha na Série B.