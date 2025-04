Era para ser líder, Leão!

O gol tomado nos segundos finais em São Paulo tirou a liderança do Remo na segunda rodada da Série B. O Mangueirão, com uma atmosfera que o Fenômeno Azul sabe criar, foi um caldeirão para o América. Com um time tecnicamente superior, o América teve mais posse de bola, mas a marcação remista e as transições rápidas deram a vitória ao Leão. Marcelo Paulista precisou de apenas dois jogos no Parazão para barrar quem precisava e formar um time mais dedicado na marcação e com mais velocidade. Agora, o Leão enfrentará o Botafogo-SP.

Paysandu não “mata”!

Os erros individuais e os gols perdidos, nos últimos três jogos, impediram o Paysandu de vencer. O pior é que nem se trata de um time recém-formado, mas, mesmo assim, claudica em momentos fundamentais que acabam decidindo os jogos. Agora, o elenco terá de lidar com as cobranças, principalmente pelo fato de a janela ter fechado e a diretoria não ter contratado um goleador. Nicolas seria liberado para o América, e o time ficaria somente com Benítez até a próxima janela. O Paysandu precisa virar essa fase com urgência.

O Mangueirão é lindo!

A Série B também está sendo uma oportunidade para que o nosso Mangueirão seja mostrado a cada estado que venha enfrentar Remo e Paysandu. Ontem, foi nítida a empolgação dos jornalistas que transmitiram a vitória do Remo, destacando a beleza do estádio, junto à festa da torcida. O futebol paraense tem estádio e torcida — algo que muitos na própria Série B não têm. Uma Série A em 2026 não deixaria nada a desejar a muitos clubes grandes do Brasil. Claro que estou falando de estádio e torcida.

Apito final

Parece que a dupla Vizeu e Pedro Rocha estava esperando a Série B para entrar em campo. Vieram do Criciúma, moram no mesmo condomínio e suas famílias são amigas.

Penso ser mais fácil o ataque do Paysandu começar a fazer gols do que a zaga bicolor parar de tomar. É incrível a dificuldade dos zagueiros do Paysandu quando têm a bola. Quintana, então...

O jurídico do Clube do Remo teve uma participação grandiosa na vitória contra o América, ontem. Essa liberação para o público tornou a vitória em campo a cereja do bolo.

A Tuna, que deu um calor gigantesco no Clube do Remo na semifinal do Parazão, não jogou 10% do seu futebol contra o Águia e acabou fora da Copa do Brasil de 2026. Vai entender, né, Tuna?