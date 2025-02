Remo questionável e tretas na Curuzu

O Remo é questionável, sim!

Diferente do time do ano passado, que era limitado tanto em número de jogadores quanto em qualidade, o Clube do Remo, mesmo com um plantel caro e recheado de boas peças, não mostra em campo o futebol que o torcedor espera ver. Fica claro o nível de satisfação do treinador com vitórias simples contra adversários bem mais fracos, muitas vezes saindo de campo com o goleiro como melhor jogador. Não há mais como alegar início de temporada para um time que joga quase todo dia. A equipe não se solta, parece que entra em campo apenas para ganhar de pouco e não encanta. E o pior: tem condições de mostrar muito mais.

Internamente, as tretas continuam na Curuzu

As mudanças internas na Curuzu, com trocas de comando e reestruturações hierárquicas, têm tornado o ambiente instável. Para quem entende que a ordem do presidente e de um de seus vices é o que o Paysandu precisa, a situação tem dado trabalho. No futebol, Rossi mostrou seu cartão de visitas para o presidente e a diretoria após o empate por 0 a 0 contra o Manaus. A mudança para o Mangueirão no jogo de hoje contra o Independente veio da reação dos jogadores — e, dessa vez, a diretoria apenas aceitou. Os quatro jogos sem vitória não estão diretamente ligados às questões de bastidores, mas a mudança de comando no clube tem afetado muita gente.

Re-Pa para ganhar dinheiro

O clássico deste domingo entre Remo e Paysandu tem tudo para ser a maior arrecadação do ano em Belém, superando Flamengo x Botafogo? Não, financeiramente não chegarão a esses números, mas em público no estádio, é bem possível. Os preços dos ingressos são mais baixos, mas, se bem comercializado, cada clube pode arrecadar mais de R$ 1 milhão somando bilheteria, bares e estacionamento. Vamos aguardar os valores que serão praticados, pois a demanda certamente será grande. Esse será o primeiro clássico do ano, e para um evento de igual impacto neste início de temporada, só contra um grande adversário na Copa do Brasil.

Apito final

Ciúmes entre diretores de Remo e Paysandu continuam prejudicando a administração dos clubes. No entanto, mesmo com muitos insatisfeitos, ninguém larga o osso.

Desculpa, mas não dá para o Remo vencer o Santa Rosa por 1 a 0 no Mangueirão e ter Marcelo Rangel, seu goleiro, como craque do jogo. Quer dizer, até dá — porque aconteceu.

Enquanto isso, a Tuna segue somando pontos no campeonato e só perdeu para Remo e Paysandu. O Águia voltou a vencer e salvou a cabeça do treinador. Já o Cametá segue em queda livre. Eita, Parazão!

Vai começar a sessão de pedidos de ingresso para o Re-Pa do próximo domingo. Gente que tem condições de comprar, mas pede! E, se o dirigente não der, ficam de cara virada.