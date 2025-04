Derrota do Paysandu para o Vila Nova quebra tabu de quase cinco anos; entenda

A vitória por 1 a 0 do Vila Nova sobre o Paysandu na Série B trouxe não apenas três pontos para o time goiano, mas também encerrou um pequeno tabu que o Papão mantinha sobre o Tigre em jogos oficiais. Desde o dia 15 de agosto de 2020, quando as equipes se enfrentaram na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, os bicolores não perdiam para os colorados. Nesse período, os times se enfrentaram sete vezes, com os paraenses conquistando três vitórias e quatro empates.

Além disso, o Paysandu ainda detém um histórico de sucesso contra o Vila Nova em finais da Copa Verde. O Papão conquistou dois títulos da competição diante do Tigre, nos anos de 2022 e 2024. Na última edição do torneio, os bicolores também registraram a maior goleada na história do confronto entre as duas equipes, vencendo por 6 a 0, o jogo de ida da final.

Com a derrota para o Vila Nova, o Paysandu permanece sem pontuar no início da Série B e se encontra na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas de competição. O time bicolor enfrenta dificuldades devido à falta de efetividade no ataque e à fragilidade no sistema defensivo. Nos últimos três jogos, o Papão marcou apenas um gol e sofreu três.

Agenda

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (16), enfrentando a Chapecoense-SC no Estádio Mangueirão, em Belém, às 20h, em busca de seus primeiros pontos na Série B. A partida será transmitida com cobertura completa no Lance a Lance no OLiberal.com, além de contar com a narração ao vivo na Rádio Liberal +.