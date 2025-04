Diretoria do Paysandu avalia saída de Felipe Albuquerque após três derrotas na Série B

O departamento de futebol do Paysandu pode sofrer mudanças após a derrota para a Chapecoense-SC, na última quarta-feira (16). Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, a diretoria bicolor discute a demissão do executivo de futebol do clube, Felipe Albuquerque. Já existe, inclusive, um nome favorito para o cargo, caso a substituição seja confirmada.

Quem desponta como principal candidato no Paysandu é Rodrigo Pastana, atual executivo de futebol do Guarani. Ele chegou ao Bugre na metade de 2024 para tentar evitar o rebaixamento da equipe paulista à Série C do Brasileirão, mas não teve sucesso. O time de Campinas, no entanto, fez uma campanha regular no Campeonato Paulista e se reforçou para a disputa da Terceirona nesta temporada.

Além da passagem pelo Guarani, Rodrigo Pastana acumula experiências em clubes como Cruzeiro e Vitória. Entre suas principais conquistas estão os acessos à Série A com Criciúma, Paraná e Coritiba.

Pastana está na mira para ser novo executivo do Paysandu (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Felipe Albuquerque no Paysandu

Felipe Albuquerque foi anunciado para sua segunda passagem pelo Paysandu em setembro do ano passado, em meio a uma grande reformulação no clube após uma série de resultados negativos na Série B. Na ocasião, ele ajudou o Papão a escapar do rebaixamento e garantir a permanência na Segundona para esta temporada.

Em 2025, Felipe participou ativamente da montagem do elenco bicolor, apostando, principalmente, na contratação de jogadores estrangeiros. A equipe conquistou a Supercopa Grão-Pará e chegou às finais do Parazão e da Copa Verde, mas não conseguiu apresentar bom desempenho contra adversários mais qualificados e vem acumulando maus resultados na Série B.

Próximo compromisso

O Paysandu volta a campo pela Série B neste sábado (19), às 16h, contra o Operário-PR, fora de casa, pela quarta rodada da competição. A partida terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com.