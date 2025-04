Com sistema digital e gramado novo, Curuzu tem data para reabrir na Série B, diz jornalista

O Paysandu ainda não conseguiu vencer na Série B 2025. O clube alviceleste vive uma crise na disputa do Nacional e sofre com o baixo público em jogos disputados no Mangueirão, porém, o clube estuda o retorno ao estádio bicolor deve ocorrer no mês de junho e com novidades. A informação é de Carlos Ferreira, jornalista e colunista de O Liberal.

O “Caldeirão Bicolor” está sendo reformo para receber os jogadores e torcedores. Após várias reclamações por parte dos jogadores, que condenaram a utilização do gramado da Curuzu, o estádio alviceleste passa por mudanças que vão desde o gramado, até o sistema de entradas.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o prazo dado pela diretoria do Paysandu para retorno dos jogos na Curuzu é no dia 2 de junho, em partida contra a equipe do Criciúma-SC, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta partida, o clube tenta inaugurar o sistema de biometria para leitura facial dos torcedores.

Após ser alvo de críticas dos jogadores em partidas do Parazão e também da Copa Verde, a Curuzu foi fechada e o clube iniciou algumas reformas, tanto no gramado, como a troca de quase em sua totalidade, além da drenagem e infraestrutura da Curuzu, como pintura e manutenção de alguns pontos do estádio.

O Estádio Leônidas Sodré de Castro é a dependência mais antiga em que se pratica futebol em Belém. Carinhosamente chamada de Curuzu e também “Vovô da Cidade”, foi adquirido pelo Papão em 1912 e hoje, de acordo com site oficial do clube, possui capacidade para receber 16,2 mil torcedores.