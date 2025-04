Em meio a disputa milionária com o Paysandu, Hélio dos Anjos acerta retorno ao Náutico

O técnico Hélio dos Anjos está de volta ao comando do Náutico. Aos 67 anos, o experiente treinador acertou sua quinta passagem pelo clube pernambucano, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Apesar de ainda travar uma batalha judicial contra o Paysandu, Hélio aceitou o convite da diretoria alvirrubra e assinou contrato até o fim da atual edição da Série C, com cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série B.

Esta será sua terceira passagem nos últimos cinco anos pelo Timbu. O treinador estava sem clube desde que deixou o CRB, ao fim da última temporada, após garantir a permanência do time alagoano na Segundona.

Relação conturbada com o Náutico

O retorno de Hélio dos Anjos ao Náutico marca um reencontro com um passado recente recheado de êxitos e polêmicas. Em 2020, contratado pelo então presidente Edno Melo, o técnico conseguiu evitar o rebaixamento à Série C e, no ano seguinte, levou o clube ao título pernambucano diante do arquirrival Sport.

Na Série B de 2021, Hélio comandou um dos melhores inícios de campanha da história do clube na era dos pontos corridos, mantendo o time invicto nas 14 primeiras rodadas. Contudo, após uma sequência negativa, pediu demissão — retornando cerca de um mês depois. A permanência seguiu com a posse de Diógenes Braga na presidência do clube, mas não durou muito. Em fevereiro de 2022, Hélio foi demitido em meio a um processo conturbado que culminou em trocas de farpas públicas.

A tensão atingiu o ápice com uma mensagem de WhatsApp em que o treinador chamou Diógenes de "covarde". O conteúdo da conversa foi utilizado pela diretoria como parte da justificativa para a demissão por justa causa — decisão posteriormente confirmada em segunda instância.

Disputa milionária com o Paysandu

Paralelamente ao acerto com o Náutico, Hélio dos Anjos também vive um imbróglio judicial com o Paysandu, seu último clube antes do CRB. No fim de março, a Justiça do Trabalho condenou o clube paraense a pagar mais de R$ 2 milhões ao treinador, que ingressou com ação cobrando salários atrasados, direitos de imagem, verbas rescisórias, premiações e reembolsos de passagens.

A cobrança inicial girava em torno de R$ 2,6 milhões. No entanto, segundo apuração da reportagem, antes mesmo de judicializar o caso, Hélio tentou um acordo no valor de R$ 1,3 milhão — proposta recusada pela diretoria bicolor, que já era orientada juridicamente por Márcio Tuma, hoje vice-presidente do clube.