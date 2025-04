Paysandu: Rossi é dúvida contra a Chapecoense e recém-contratado deve estrear, diz jornalista

Um dos principais jogadores do Paysandu, o atacante Rossi não esteve em campo na derrota bicolor para o Vila Nova-GO, na segunda rodada da Série B. O jogador, assim como Nicolas, não viajou para Goiânia, por conta de uma lesão. Assim, conforme o jornalista Carlos Ferreira, colunista de O Liberal, o atleta ainda é dúvida para a partida contra a Chapecoense.

A partida contra a Chape ocorre na próxima quarta-feira (16), no Mangueirão, e é válida pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. O Bicola busca sua primeira vitória na competição.

Segundo as informações, Rossi sentiu um incômodo no adutor (parte interna da coxa) e teria jogado a partida de ida da final da Copa Verde contra o Goiás no "sacrifício". Por isso, no jogo contra o Tigre da Vila, o time bicolor optou por poupar o atleta, que permaneceu em Belém em tratamento.

O atacante participou do treino da última segunda-feira (14) e realizou atividades em campo ao lado do elenco bicolor.

Por outro lado, o recém-chegado Eliel pode ter sua primeira oportunidade no time bicolor. Segundo Carlos Ferreira, o atacante, contratado na última quinta-feira (10), deve fazer sua estreia contra a Chape. O jogador de 22 anos poderia entrar justamente no lugar de Rossi.

Rossi tem sido um dos principais atletas do Paysandu, dentro e fora de campo. O atacante é, atualmente, o jogador bicolor com mais participações em gols: em 16 partidas, já balançou as redes oito vezes e deu cinco assistências.

A partida entre o Bicola e a Chapecoense ocorre nesta quarta-feira (16), às 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.