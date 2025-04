Paysandu e Chapecoense ainda não venceram na Série B 2025; veja números

O Paysandu recebe a Chapecoense-SC nesta quarta-feira (16) e busca a sua primeira vitória na Série B para não dar chances para a má fase. O duelo será no estádio Mangueirão, com a torcida bicolor dando apoio. Mas a Chape também tem o mesmo objetivo. A equipe catarinense vive uma situação parecida com a do Papão e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

Assim como o Paysandu, a Chapecoense tem duas derrotas neste início de Série B. Fora de casa, a equipe perdeu para o CRB-AL por 1 a 0, e, na Arena Condá, o Verdão do Oeste não conseguiu superar o Coritiba-PR e foi derrotado por 2 a 1.

A sequência negativa ligou o sinal de alerta no treinador Gilmar Dal Pozzo, já que o time também deixou escapar o Campeonato Catarinense para o Avaí–SC. Na final, as equipes tiveram dois empates (2 a 2 e 1 a 1), no entanto, o Leão da Ilha levou a melhor por marcar mais gols fora de casa.

Do outro lado, o Paysandu também vive um início complicado. O time foi derrotado pelo Athletico-PR na estreia da Série B, no Mangueirão, e perdeu novamente fora de casa para o Vila Nova-GO na segunda rodada. Além disso, em casa, empatou com o Goiás-GO no jogo de ida da final Copa Verde 2024.

Com os resultados na Série B, o Paysandu ainda não pontuou e está na 17ª colocação da tabela. A Chape vem logo atrás, em 18º, também sem pontos. Assim, a partida da próxima quarta-feira será muito importante para as duas equipes se recuperarem na competição, o que sugere que ambas vão ir com tudo em busca do triunfo.

A partida entre Paysandu e Chapecoense ocorre nesta quarta-feira (16), às 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.