Paysandu e Chapecoense duelam no Mangueirão para escapar do Z-4 da Série B

Paysandu e Chapecoense fazem confronto direto no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série B. Na luta para fugir do Z-4, Paysandu e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes ainda não pontuaram na competição e veem o duelo como a chance de reverter o início turbulento de temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu chega pressionado. Derrotado nas duas primeiras rodadas — diante de Athletico-PR e Vila Nova — o Papão ocupa a 18ª posição na tabela, superando apenas Volta Redonda e Athletic. Com o apoio da torcida, o time comandado por Luizinho Lopes busca uma resposta imediata dentro de casa para não se complicar ainda mais na competição.

A expectativa fica por conta da possível estreia do atacante Eliel, reforço anunciado no fim da janela de transferências. Com o elenco à disposição e a promessa de casa cheia, o técnico deve manter a base dos últimos jogos, apostando na força do Mangueirão como trunfo.

VEJA MAIS

Do outro lado, a Chapecoense vive cenário semelhante. O Verdão do Oeste também amarga duas derrotas seguidas, para CRB e Coritiba, e aparece logo acima do Paysandu, na 17ª colocação. A equipe de Santa Catarina busca fora de casa a reação que não conseguiu em seus domínios, e o técnico Gilmar Dal Pozzo pode promover mudanças na escalação para tentar resgatar o equilíbrio.

Apesar do início instável, a Chape tenta se agarrar em um dado curioso: em 2024, o time venceu as duas primeiras partidas da Série B, mas acabou flertando com o rebaixamento e só se salvou na última rodada. Agora, o enredo é inverso e a missão é reescrever o desfecho. Com ambos os times zerados na pontuação, o duelo em Belém ganha contornos decisivos já nas primeiras rodadas, criando um ambiente favorável para a volta por cima do Papão da Amazônia.

Ficha Técnica

Data: 16/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas e Reverson; Ramón Martínez, André Lima e Giovanni; Marlon Douglas, Eliel e Borasi.

Técnico: Luizinho Lopes

​Chapecoense: Rafael Santos; Maílton, Bruno Leonardo, João Silveira e Walter Clar; Bruno Matias, Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Márcio Sérgio.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo