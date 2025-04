Paysandu nunca perdeu para a Chapecoense em Belém; veja números

O Paysandu busca seu primeiro resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro e, nesta quarta-feira (16), enfrenta a Chapecoense no Estádio Mangueirão, pela terceira rodada da competição. Em Belém, o time bicolor tem um retrospecto perfeito contra a Chape, já que nunca foi derrotado jogando em casa.

Os times se enfrentaram apenas quatro vezes na história, com três vitórias do Paysandu — duas em Belém e uma em Santa Catarina — e uma vitória da Chapecoense. O Papão marcou 8 gols nesses confrontos, enquanto o Verdão do Oeste balançou as redes 5 vezes.

Atualmente, Paysandu e Chapecoense vivem situações muito semelhantes na Série B do Campeonato Brasileiro, pois ainda não conquistaram nenhuma vitória na competição. O Papão acumula duas derrotas nas primeiras rodadas, assim como a Chape, que perdeu fora de casa para o CRB-AL por 1 a 0 e, na Arena Condá, foi superada pelo Coritiba-PR por 2 a 1.

Com os resultados na Série B, o Paysandu ainda não pontuou e está na 17ª colocação da tabela. A Chape vem logo atrás, em 18º, também sem pontos. Assim, a partida da próxima quarta-feira será muito importante para as duas equipes se recuperarem na competição, o que sugere que ambas vão ir com tudo em busca do triunfo.

A partida entre Paysandu e Chapecoense ocorre nesta quarta-feira (16), às 20h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.