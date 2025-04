Após derrota, Borasi lamenta críticas e pede empenho coletivo nos próximos jogos do Paysandu

No dia seguinte à derrota para a Chapecoense por 2 a 0 no Mangueirão, o clima no Paysandu é de frustração, mas também de cabeça ereguioda. Sem pontuar após três rodadas na Série B e ocupando a lanterna da competição, o time vive um momento delicado, reconhecido pelos próprios atletas. Um deles, o atacante Borasi, que entrou no decorrer da partida, falou sobre a pressão e a necessidade de foco.

“É difícil para os jogadores [esse momento da equipe], com a torcida contra às vezes. Entendemos, pois não começamos bem, mas temos que pensar nas finais pela frente [Copa Verde e Parazão] e isso será bom para o grupo. Isso [voltar a vencer] já vai acontecer agora na Série B, neste sábado (19)”, afirmou o jogador, ao mostrar confiança na retomada das vitórias.

Borasi destacou que o elenco precisa manter a tranquilidade para lidar com a fase negativa e seguir competitivo tanto nos campeonatos regionais quanto na Série B. “Os jogadores precisam estar com a cabeça fria, mais tranquilo e saber entender a situação. Somos profissionais e estamos contando com isso para irmos adiante. Os times são bons na Série B e temos diferença dos outros torneios, mas na Copa Verde temos time bom, como é o caso do Goiás, que estamos enfrentando na final e que também está na Série B", destaca.

Na próxima quarta-feira, o Papão encara o Goiás na grande decisão da Copa Verde, no estádio Serra Dourada. Além disso, tem a final do Parazão, contra o Remo, nos dias 7 e 11 de maio. Duas decisões que dependem dos resultados anteriores para que o time chegue mentalmente tranquilo e apague a ansiedade que paira em cima do ataque bicolor. "Parece que o time inteiro está dependendo do ataque, dos gols nossos. Mas estamos em um time. Todo mundo precisa trabalhar para que as vitórias venham", garante.

O Paysandu volta a campo neste sábado (20), fora de casa, contra o América-MG. Ainda em busca do primeiro ponto na Série B, o time aposta na união e no equilíbrio emocional para iniciar a virada, dentro e fora de campo. “Quando vencermos o primeiro jogo vai mudar tudo. Isso será bom para o grupo e para a torcida, que merece vitórias na Série B."