Autores dos gols do Remo contra o Botafogo-SP valorizam empate fora de casa: 'Ponto importante'

O Remo volta de Ribeirão Preto com um ponto na mala. Diante do Botafogo-SP, a equipe azulina conseguiu um empate por 2 a 2 e manteve a invencibilidade na Série B do Brasileirão. Com o resultado, o time segue na parte de cima da tabela e chega a Belém confiante para encarar o Coritiba-PR. Após a partida contra o Pantera, Pedro Rocha, autor de um dos gols azulinos, lamentou que a vitória não tenha vindo, mas valorizou o empate fora de casa.

"Estou feliz por ter ajudado com mais um gol. Infelizmente, a vitória não veio. A gente queria muito. Fica a entrega do grupo. Até o final, nós lutamos para conseguir a vitória. Infelizmente, não conseguimos, mas o mais importante é que levamos pontos para a nossa casa", destacou o atacante. "Agora temos um jogo importante diante do nosso torcedor e vamos trabalhar bastante para conquistarmos mais uma vitória", completou Pedro Rocha.

Atualmente, o jogador é o principal atacante azulino. Com sete gols, Pedro Rocha é o artilheiro do Leão Azul e soma duas assistências.

Outro que balançou as redes contra o Botafogo foi o meia Pavani. O jogador não marcava desde setembro de 2024, quando fez um gol contra o Volta Redonda, no quadrangular de acesso da Série C. Após o jogo, o atleta também ressaltou a importância do empate, dedicou o gol à família e agradeceu pelo apoio.

"Queria agradecer a Deus por estar aqui fazendo o que eu mais amo e dedicar esse gol à minha família, que está comigo o tempo todo, não importa a dificuldade. Conseguimos um ponto importante fora de casa, o que, na Série B, é muito difícil. Agora é trabalhar para buscar os três pontos dentro de casa", declarou o meia.

Com o resultado, o Remo chegou a cinco pontos e está na sétima colocação da tabela. Nas três primeiras rodadas do Brasileirão, o clube tem dois empates e uma vitória. O próximo compromisso é em casa, diante do Coritiba-PR, na segunda-feira (21), às 21h30.