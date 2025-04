Daniel Paulista valoriza empate, mas admite: 'Erros talvez tenham custado a vitória'

Após o empate do Remo em 2 a 2 contra o Botafogo-SP, em coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista reconheceu que a equipe poderia ter saído de Ribeirão Preto-SP com os três pontos, já que o time azulino jogou um tempo inteiro da partida com um jogador a mais em campo. Apesar da vantagem numérica, o Leão conseguiu empatar apenas no final do jogo, depois de muita insistência — o que fez o treinador valorizar o resultado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

DAVA PARA VENCER

“Quando você joga fora de casa e da maneira como o Remo se apresentou, jogou para vencer. Agora, é futebol, tem um adversário, erros acontecem e a gente sabe disso. Hoje, os erros talvez tenham nos custado a vitória, principalmente após a expulsão do jogador do Botafogo”, ressaltou.

NEM TUDO FOI RUIM

“Eu também saliento o esforço que a equipe teve, principalmente no segundo tempo, pressionando muito para buscar o empate e depois tentar a vitória. Mas não deu. Estamos levando um ponto, demos mais um passo na competição e permanecemos na parte de cima da tabela”, enfatizou.

APOIO DO FENÔMENO AZUL

“Agora, jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor — que eu acredito que, mais uma vez, vai fazer a diferença —, jogar com o campo da maneira como a gente jogou contra o América foi muito bacana, muito legal. Isso vai fazer diferença dentro da competição. Se a gente continuar com essa conexão entre equipe e torcida, se vencermos, aí sim daremos um passo importante pensando em ficar entre os primeiros colocados”, frisou.

PRÓXIMO JOGO

O Remo volta a campo na segunda-feira (21), em partida válida pela 4ª rodada, contra o Coritiba-PR, no Mangueirão. A bola rola às 20h30.