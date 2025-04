Com um a mais, Remo empata com o Botafogo-SP e segue invicto na Série B

Na noite desta quinta-feira (17), na cidade de Ribeirão Preto-SP, o Remo empatou com o Botafogo-SP em 2 a 2. Os gols da partida, válida pela 3ª rodada da Série B, foram marcados por Jefferson Nem e Dramisino para o time paulista, e do lado azulino foram feitos por Pedro Rocha e Pavani. Com o resultado, o Leão chegou aos cinco pontos e está na 7ª colocação.

PRIMEIRO TEMPO

No primeiro lance de perigo da partida, o Botafogo-SP abriu o placar. Aos nove minutos da primeira etapa, o atacante Jefferson Nem, após o goleiro Marcelo Rangel bater roupa, aproveitou o rebote para marcar. Botafogo-SP 1x0 Remo.

Correndo atrás do empate, o Remo procurou avançar as linhas e entrar mais no campo do adversário. Em uma das jogadas de ataque do Leão, o zagueiro Rafael Milhorim, aos 43 minutos, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

No minuto seguinte, após a expulsão, aos 44 minutos, Pedro Rocha, em belo chute colocado de fora da área, sem chances de defesa para João Carlos, o atacante azulino empatou a partida. Botafogo-SP 1x1 Remo.

SEGUNDO TEMPO

Com um a mais em campo e com 45 minutos pela frente, o cenário era perfeito para o Remo virar a partida e sair com os três pontos. Mas, surpreendentemente, no primeiro minuto da segunda etapa, após cobrança de lateral de Jeferson, a zaga azulina afastou para o meio e Dramisino, sozinho, soltou uma bomba rasteira sem chances para Rangel. Botafogo-SP 2x1 Remo.

Na frente do placar e com um a menos, o Botafogo, no decorrer da etapa final, quando tinha a posse de bola, naturalmente procurou segurar a redonda ao máximo, trocando passes no campo de defesa e raramente subia ao ataque. O Remo, por sua vez, não soube aproveitar a vantagem numérica e atacava de forma desorganizada.

Somente após os 30 minutos, com as entradas de Maxwell e Ytalo, o Leão ficou com quatro atacantes em campo e começou a avançar de forma mais consistente. Aos 36 minutos, Alan Rodríguez cobrou falta certeira na cabeça de Adaílton, que, sem pular, mandou para fora, mas sentiu o perigo.

Aos 39 minutos, o Remo chegou ao empate. Giovanni Pavanni, que entrou no segundo tempo, arriscou de muito longe e acertou o canto esquerdo de João Carlos. Botafogo-SP 2x2 Remo.

Mais quente do jogo e fazendo prevalecer a vantagem numérica, o time remista era só ataque. Apesar das tentativas azulinas, a partida terminou mesmo empatada.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 2x2 Remo - 3ª rodada da Série B

Local: Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Gols: Jefferson Nem e Dramisino (Botafogo-SP); Pedro Rocha e Pavanni (Remo)

Cartão amarelo: Rafael Milhorim, Jeferson e Edson (Botafogo-SP); Luan Martins (Remo)

Cartão vermelho: Rafael Milhorim (Botafogo-SP)

Botafogo-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson, Rafael Milhorim; Jeferson (Wallison), Wesley Dias, Leandro Maciel (Sabit Abdulai) e Gabriel Risso; Alexandre Jesus (Pablo Thomaz), Jefferson Nem (Ericson) e Jonathan Cafu (Dramisino). Técnico: Márcio Zanardi.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Luan Martins (Dodô), Jaderson (Maxwell) e Pedro Castro (Giovanni Pavani); Janderson (Adaílton), Pedro Rocha e Felipe Vizeu (Ytalo). Técnico: Daniel Paulista.