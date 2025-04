Cria da base do Remo, atacante é anunciado pelo Luverdense e vai disputar a Série D

Após ser emprestado ao São Bento-SP, que disputa a Série A2 do Paulistão, o meia-atacante Felipinho, ex-Remo, foi anunciado pelo Luverdense-MT. Com isso, o jogador vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro no restante da temporada.

Felipinho começou o ano no São Bento para a disputa do Paulistão. O jogador havia sido emprestado pelo Leão Azul até o final do estadual para ganhar "oportunidade e experiência". Com o fim da competição, o atacante voltou a ficar livre no mercado e foi contratado pelo Verdão do Centro-Oeste, que busca o acesso à Série C do Brasileirão nesta temporada.

O Luverdense-MT está no Grupo D da Série D, que começa no próximo sábado (19). A estreia será contra o Goiânia-GO, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

O atacante tem 21 anos, é cria da base do Remo e foi campeão paraense sub-20 com a camisa azulina. Como profissional, em 2024, Felipinho foi bastante utilizado pela equipe. Ao todo, disputou 15 partidas, sendo nove como titular, e marcou três gols.

Contudo, a temporada terminou um pouco mais cedo para o atleta. Felipinho sofreu uma entorse de grau II no tornozelo esquerdo durante um treino e desfalcou o time azulino na reta final da Série C. Sua última partida no ano passado foi contra o Ferroviário-CE, no Baenão, no dia 29 de junho.

Já pelo São Bento, o jogador fez 12 partidas e não balançou as redes. A equipe paulista terminou o Paulistão na 14ª posição e escapou do rebaixamento para a Série A3.