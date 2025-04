Novo zagueiro do Remo é apresentado e elogia elenco: 'Muito qualificado'

O Remo apresentou oficialmente o zagueiro Camutanga, de 31 a nos. O jogador fez parte do acesso e título do Vitória-BA na Série B de 2023 e chega ao Leão Azul após cirurgia no joelho. O atleta fez uma avaliação do elenco e disse que não é surpresa o Remo brigar na parte de cima da tabela.

“Eu analisei o elenco, temos um elenco qualificado e não é surpresa [ter o Remo brigando por acesso]. A Série B é um campeonato muito difícil, mas temos que nos adaptar a todos os jogos e espero que a equipe continue nessa mesma pegada para que possamos fazer uma grande Série B”, disse.

O jogador falou da lesão no joelho que o tirou dos gramados por um longo período. Para Camutanga, isso faz parte do passado e o foco é ajudar o Remo. De acordo com o defensor, ele está pronto e apto para jogar com a camisa azulina, caso o técnico Daniel Paulista queira.

“Venho de uma lesão há nove meses, fiz duas partidas, uma com 18 minutos e outra 90 minutos. Me sinto preparado, conversei com o professor e estou aqui para ajudar, temos um grupo qualificado e independente se eu for jogar ou não, estou no processo com eles e se tiver que estrear vou respeitar a vontade do treinador. Estou bem e preparado para ajudar o Remo”, falou.

Com dois acessos no currículo, um deles diante do Paysandu, maior rival azulino, Camutanga quer vivenciar mais um, dessa vez com a camisa do Remo.

“Em 2019 conquistei o acesso da C para B com o Náutico, em 2023 o acesso foi da B para a [série] A com o Vitória, onde fomos campeões. A expectativa aqui é muito boa, para brigar na parte de cima da tabela e, se Deus quiser, buscar o acesso com o Remo”, comentou.

Camutanga pode jogar tanto na esquerda quanto na direita e isso faz ele ser uma espécie de “coringa” no elenco. O zagueiro comentou o momento da defesa azulina, elogiou os companheiros, mas afirmou que chega para brigar pela posição e que será uma disputa sadia entre os defensores.

“Já joguei nas duas funções no Náutico (lado esquerdo e direito). Já trabalhei com o Klaus no Atlético-GO e com o Reynaldo no Vitória. Estou aqui para ajudar, fico à disposição do professor. Não sabemos quem vai jogar, mas os dois zatambém. Será uma briga sadia”, finalizou.