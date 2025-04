Série B: Remo faz pedido à CBF para mudança de horário no jogo contra Coritiba em Belém

O Remo fez a sua primeira partida em casa na Série B e levou mais de 23 mil torcedores ao estádio no confronto diante do América-MG. A próxima partida do Remo em Belém está marcada para segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, às 21h30. Pensando em oferecer maior conforto ao público, a diretoria azulina solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alteração do horário da partida para o período da tarde.

A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal. A diretoria do Remo atua nos bastidores para antecipar o horário do duelo contra o Coritiba. O pedido foi feito em comum acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), por meio de um ofício já encaminhado à CBF.

O clube aguarda agora a resposta da entidade e da emissora detentora dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro para iniciar as vendas de ingressos. A intenção é facilitar o acesso da torcida ao estádio, aproveitando o feriado nacional. A diretoria teme que, caso o horário seja mantido, os torcedores deixem o local por volta das 23h30, o que pode impactar negativamente no público presente.

Na competição, o Remo empatou com a Ferroviária-SP na estreia, fora de casa, e venceu o América-MG em Belém. Antes de enfrentar o Coritiba, o Leão Azul encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (17), às 20h, em Ribeirão Preto (SP), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.