Baenão passa por melhorias estruturais visando início da temporada

O Estádio Baenão passa por uma nova etapa de melhorias estruturais visando a preparação do Clube do Remo para o início da temporada. Entre as intervenções em andamento, o vestiário está sendo ampliado para oferecer mais espaço e conforto aos atletas, enquanto a cozinha do estádio também recebe adaptações e melhorias funcionais. Além disso, algumas áreas internas estão sendo totalmente substituídas como parte do processo de modernização do espaço.

As obras tiveram início no dia 1 de dezembro e incluem uma série de intervenções técnicas no campo. O trabalho começou com a descompactação do solo, processo que cria pequenos furos no gramado para facilitar a circulação de água, ar e nutrientes até as raízes da grama. A ação reduz a densidade do solo, permitindo maior profundidade das raízes e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do campo.

Na sequência, estão sendo realizados procedimentos de aeração e nova descompactação, fundamentais para a oxigenação das raízes e para a infiltração adequada da água, fatores que também ajudam a reduzir o risco de lesões durante as partidas. A previsão é que as etapas mais intensas da revitalização sejam concluídas ainda em dezembro.

Após esse período, o gramado entra novamente na rotina diária de manutenção, com cortes regulares e irrigação contínua, até ser liberado para o retorno das atividades do departamento de futebol. Em 2025, o Baenão já havia passado por reformas internas e externas e voltou a receber partidas do Remo após mais de um ano. O clube acelera o cronograma de melhorias de olho no calendário apertado, já que a equipe inicia as disputas do Campeonato Paraense e da Série A logo no mês de janeiro.

Pelo Parazão, a estreia deve ocorrer entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro, contra o São Raimundo. Já no Brasileirão, o Remo fará sua estreia fora de casa, em Salvador, contra o Vitória, com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro. O primeiro jogo em Belém será na 2ª rodada, contra o Mirassol, entre os dias 4 e 5 de fevereiro.