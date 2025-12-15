Remo e jogadores são punidos por confusão no jogo contra o Avaí A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula O Liberal 15.12.25 18h44 O Remo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em decorrência dos episódios registrados na partida contra o Avaí, válida pela 37ª rodada da Série B, disputada no dia 15 de novembro, na Ressacada. A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Por causa da confusão entre torcedores nas arquibancadas, o clube paraense perdeu um mando de campo e foi multado em R$ 35 mil. Como não houve identificação dos envolvidos no tumulto, a responsabilidade foi atribuída ao Remo, enquadrado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de participação em rixa ou tumulto. VEJA MAIS Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026 O camisa 88 foi peça chave nas campanhas de sucesso desde a sua chegada ao clube Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social Torcida do Leão Azul ganhou destaque na publicação do ex-atacante do Vasco, Palmeiras e Seleção Brasileira Além disso, os jogadores Diego Hernández e Nico Ferreira, expulsos durante a partida, receberam suspensão de quatro jogos cada. A dupla uruguaia foi julgada com base no artigo 254-A, que prevê punições por agressão física. O lance ocorreu nos minutos finais do confronto, após uma paralisação motivada pela confusão nas arquibancadas, quando uma discussão em campo acabou evoluindo para troca de agressões. A partida também ficou marcada pelo caso de racismo de uma torcedora do Avaí contra torcedores paraenses que assistiam à partida. As punições passam a valer imediatamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO JULGAMENTO Remo e jogadores são punidos por confusão no jogo contra o Avaí A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula 15.12.25 18h44 Futebol Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026 O camisa 88 foi peça chave nas campanhas de sucesso desde a sua chegada ao clube 15.12.25 15h35 FUTEBOL Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social Torcida do Leão Azul ganhou destaque na publicação do ex-atacante do Vasco, Palmeiras e Seleção Brasileira 15.12.25 11h29 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 15.12.25 23h58