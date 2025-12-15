Capa Jornal Amazônia
Remo e jogadores são punidos por confusão no jogo contra o Avaí

A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula

O Liberal

O Remo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em decorrência dos episódios registrados na partida contra o Avaí, válida pela 37ª rodada da Série B, disputada no dia 15 de novembro, na Ressacada. A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula.

Por causa da confusão entre torcedores nas arquibancadas, o clube paraense perdeu um mando de campo e foi multado em R$ 35 mil. Como não houve identificação dos envolvidos no tumulto, a responsabilidade foi atribuída ao Remo, enquadrado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de participação em rixa ou tumulto.

Além disso, os jogadores Diego Hernández e Nico Ferreira, expulsos durante a partida, receberam suspensão de quatro jogos cada. A dupla uruguaia foi julgada com base no artigo 254-A, que prevê punições por agressão física. O lance ocorreu nos minutos finais do confronto, após uma paralisação motivada pela confusão nas arquibancadas, quando uma discussão em campo acabou evoluindo para troca de agressões. 

A partida também ficou marcada pelo caso de racismo de uma torcedora do Avaí contra torcedores paraenses que assistiam à partida.

As punições passam a valer imediatamente.

