Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026 O camisa 88 foi peça chave nas campanhas de sucesso desde a sua chegada ao clube O Liberal 15.12.25 15h35 Marcelo Rangel seguirá na trave azulina em 2026. (Foto: Wagner Santana) O Clube do Remo anunciou na tarde desta segunda-feira (15) a renovação de contrato com um dos principais jogadores do elenco, responsável direto pelos dois acessos consecutivos desde 2024. Com vínculo estendido até o fim de 2026, o goleiro Marcelo Rangel permanece no Baenão em uma das renovações mais aguardadas pela torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Aos 37 anos, Rangel segue para sua terceira temporada como titular absoluto na meta azulina. O arqueiro chegou com a missão de substituir Vinícius, considerado por muitos um dos últimos ídolos do clube, e não tardou para firmar sua imagem. Com atuações de destaque e liderança incontestável, o goleiro rapidamente virou referência no elenco e caiu nas graças da torcida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Até o momento, o goleiro já atuou na defesa remista em 94 jogos, participou dos acessos da Série C para a B, no final de 2024, e no aguardado acesso da Série B para a Série A, garantindo vaga na elite nacional após 32 anos de ausência. O anúncio da renovação foi comemorado pela torcida e celebrado pelo próprio atleta. VEJA MAIS Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação “Para mim, esse momento tem um sabor ainda mais especial. Cheguei ao clube na Série C e agora estamos indo para a elite do futebol brasileiro. Deus tem sido fiel e estamos vivendo junto à nação azulina o extraordinário”, concluiu. Agora, o Remo segue na montagem do elenco que vai disputar a partir de janeiro o Campeonato Paraense e a Série A do Brasileirão. O primeiro compromisso será no dia 24, contra o Bragantino, pelo estadual. Já a estreia no certame nacional será no dia 28, com adversário ainda por definir. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo goleiro marcelo rangel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO JULGAMENTO Remo e jogadores são punidos por confusão no jogo contra o Avaí A decisão foi tomada em julgamento realizado nesta segunda-feira (15), com base no relato do árbitro Felipe Fernandes de Lima em súmula 15.12.25 18h44 Futebol Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026 O camisa 88 foi peça chave nas campanhas de sucesso desde a sua chegada ao clube 15.12.25 15h35 FUTEBOL Ídolo do Vasco, Edmundo posta vídeo da torcida organizada do Remo em sua rede social Torcida do Leão Azul ganhou destaque na publicação do ex-atacante do Vasco, Palmeiras e Seleção Brasileira 15.12.25 11h29 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01