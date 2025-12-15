Um dos heróis do acesso, Marcelo Rangel renova com o Remo até o fim de 2026

O Clube do Remo anunciou na tarde desta segunda-feira (15) a renovação de contrato com um dos principais jogadores do elenco, responsável direto pelos dois acessos consecutivos desde 2024. Com vínculo estendido até o fim de 2026, o goleiro Marcelo Rangel permanece no Baenão em uma das renovações mais aguardadas pela torcida.

Aos 37 anos, Rangel segue para sua terceira temporada como titular absoluto na meta azulina. O arqueiro chegou com a missão de substituir Vinícius, considerado por muitos um dos últimos ídolos do clube, e não tardou para firmar sua imagem. Com atuações de destaque e liderança incontestável, o goleiro rapidamente virou referência no elenco e caiu nas graças da torcida.

Até o momento, o goleiro já atuou na defesa remista em 94 jogos, participou dos acessos da Série C para a B, no final de 2024, e no aguardado acesso da Série B para a Série A, garantindo vaga na elite nacional após 32 anos de ausência. O anúncio da renovação foi comemorado pela torcida e celebrado pelo próprio atleta.

“Para mim, esse momento tem um sabor ainda mais especial. Cheguei ao clube na Série C e agora estamos indo para a elite do futebol brasileiro. Deus tem sido fiel e estamos vivendo junto à nação azulina o extraordinário”, concluiu. Agora, o Remo segue na montagem do elenco que vai disputar a partir de janeiro o Campeonato Paraense e a Série A do Brasileirão.

O primeiro compromisso será no dia 24, contra o Bragantino, pelo estadual. Já a estreia no certame nacional será no dia 28, com adversário ainda por definir.