Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense

Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores

O Liberal

A renovação de Marcelo Rangel, um dos símbolos do acesso do Remo à Série A, entrou no centro das atenções azulinas desde o término da Série B. Nesta segunda-feira, o jornalista Abner Luiz afirmou que o goleiro teria assinado um novo vínculo para disputar o Brasileirão de 2026 pelo clube paraense, animando os torcedores com a notícia. Segundo ele, o acordo já estaria fechado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Remo acaba de renovar com seu goleiro, Rangel, agora um contrato de Série A de Brasileiro. O jogador merece, não preciso perguntar se a torcida vai ficar feliz. Para mim, a principal referência nos últimos dois anos, disparado. Marcelo Rangel fica em Belém com sua linda família.”

A informação correu rápido entre os torcedores, que tratam o goleiro como uma espécie de guardião do acesso — o “milagreiro”, como se tornou comum ouvir no Baenão ao longo do ano. Rangel, hoje com duas temporadas no clube, foi peça incontornável na campanha da Série B, acumulando atuações decisivas e sendo escolhido como o melhor goleiro do campeonato.

A proximidade do início da Série A, marcado para 28 de janeiro devido ao novo calendário nacional, aumenta a ansiedade do torcedor azulino. A valorização do jogador após a temporada histórica também pesa: o mercado observa, e o risco de propostas externas surgir é real.

Mas, apesar da euforia causada pela fala de Abner, a diretoria do Remo adotou cautela. Procurado por O Liberal, o clube afirmou que não há nenhuma confirmação de renovação com Marcelo Rangel até o momento. A resposta oficial adicionou um novo capítulo ao clima de expectativa: a permanência do goleiro segue indefinida.

Palavras-chave

