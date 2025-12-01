Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 Iury Costa 01.12.25 17h20 Os serviços começaram nesta segunda-feira (1º). (Igor Mota / OLiberal) O gramado do Banpará Baenão está passando por um processo de revitalização neste início de dezembro. O procedimento, realizado sempre ao fim da temporada, tem como objetivo preparar o campo para receber a comissão técnica e o elenco do Remo em 2026, ano em que o clube disputará Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e a Série A do Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os serviços começaram nesta segunda-feira (1º), com descompactação, aeração e adubação do solo. A etapa de descompactação consiste na criação de pequenos furos no gramado, permitindo maior circulação de água, ar e nutrientes nas raízes. Com o solo menos denso, a grama ganha profundidade e melhora de qualidade. VEJA MAIS Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A Depois dessa fase, seguem procedimentos técnicos de aeração e nova descompactação, que ajudam na infiltração de água e na oxigenação das raízes, fatores importantes para a saúde do campo e para reduzir riscos de lesões durante as partidas. A previsão é que as etapas mais pesadas da revitalização sejam concluídas ainda em dezembro. Em seguida, o gramado volta para a rotina de manutenção diária, com corte e irrigação contínuos, até estar liberado para o retorno das atividades do departamento de futebol. Em 2025, o Baenão passou por diferentes reformas internas e externas e voltou a receber partidas do Remo após mais de um ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo baenão reforma esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém 02.12.25 15h14 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MERCADO Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores 01.12.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03