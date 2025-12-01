Capa Jornal Amazônia
Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada

Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026

Iury Costa
Os serviços começaram nesta segunda-feira (1º). (Igor Mota / OLiberal)

O gramado do Banpará Baenão está passando por um processo de revitalização neste início de dezembro. O procedimento, realizado sempre ao fim da temporada, tem como objetivo preparar o campo para receber a comissão técnica e o elenco do Remo em 2026, ano em que o clube disputará Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e a Série A do Brasileirão.

Os serviços começaram nesta segunda-feira (1º), com descompactação, aeração e adubação do solo. A etapa de descompactação consiste na criação de pequenos furos no gramado, permitindo maior circulação de água, ar e nutrientes nas raízes. Com o solo menos denso, a grama ganha profundidade e melhora de qualidade.

Depois dessa fase, seguem procedimentos técnicos de aeração e nova descompactação, que ajudam na infiltração de água e na oxigenação das raízes, fatores importantes para a saúde do campo e para reduzir riscos de lesões durante as partidas.

A previsão é que as etapas mais pesadas da revitalização sejam concluídas ainda em dezembro. Em seguida, o gramado volta para a rotina de manutenção diária, com corte e irrigação contínuos, até estar liberado para o retorno das atividades do departamento de futebol.

Em 2025, o Baenão passou por diferentes reformas internas e externas e voltou a receber partidas do Remo após mais de um ano.

 

.
