Zafir Ayan, ex-goleiro do Remo, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 Zafir foi federado pela primeira vez pelo Remo, clube onde chegou ainda criança O Liberal 01.12.25 16h25 Zafir Ayan iniciou no futebol através das categorias de base do Remo. (Reprodução / Arquivo Pessoal) Aos 16 anos, o paraense Zafir Ayan vive um dos momentos mais marcantes da carreira: a convocação para a Seleção Brasileira Sub-17. O jovem goleiro, que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Clube do Remo, volta aos holofotes nacionais ao entrar no seleto grupo dos melhores jogadores do país em sua idade e posição. Zafir foi federado pela primeira vez pelo Remo, clube onde chegou ainda criança. Começou aos 6 anos na escolinha do Pará Clube e, aos 7, ingressou na escolinha azulina, no Serra Freire. Foi federado a pedido dos professores Paulinho — atualmente na Ufra — e Paulo César, preparador de goleiros. No futsal azulino, atuou até os 14 anos, período em que também iniciou a transição para o campo. Após deixar o Remo, deu sequência à carreira no T10 Sport Base, onde permaneceu por cerca de dois anos. O bom desempenho chamou atenção, e o goleiro acabou transferido para o Fluminense-RJ, seu atual clube formador. Zafir com a taça de campeão do Guilherme Embry. (Reprodução / Arquivo Pessoal) Para o pai do jogador, Yussef Ayan, cada etapa da trajetória foi determinante. "Somos gratos por todos os lugares por onde o Zafir passou. Todos, sem exceção, têm protagonismo na formação do atleta", afirma. Na temporada de 2025, Zafir disputou 28 partidas — oito pela categoria Sub-16 e outras 20 pelo Sub-17. Seu último jogo antes da convocação foi a final do Torneio Guilherme Embry Sub-16, em que se sagrou campeão após a vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre o Boavista.