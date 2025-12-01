Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026

Desde que o Clube do Remo confirmou o retorno à Série A após 32 anos, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, tem concedido entrevistas para detalhar os próximos passos do clube na preparação para 2026. Em conversa com a Rádio Super Marajoara, neste domingo (30), o mandatário azulino falou sobre renovação de contrato, elenco, pré-temporada, investimentos e possíveis reforços para o time que disputará a elite do Brasileirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Renovação com Guto “bem encaminhada”

Tonhão afirmou que a permanência do técnico Guto Ferreira está próxima de ser confirmada.

“Ele, de uma maneira muito transparente e objetiva, disse que tinha interesse (em renovar o contrato). Sendo sincero e transparente, eu acho que a coisa tá muito bem encaminhada.”

A continuidade do treinador é tratada internamente como prioridade desde o acesso.

Investimento e montagem do elenco

Questionado sobre a declaração de que o Remo teria R$ 10 milhões disponíveis para formar o elenco da Série A, o presidente explicou que o valor se refere ao custo total do Baenão.

“Eu penso alto. Logicamente que a gente não é irresponsável para fazer loucura com os objetivos. Mas dentro do planejamento, no que queremos para o clube, podemos pensar em uma competição internacional além da permanência.

Mas quando eu disse 10 milhões, me referi à folha do Baenão, que inclui funcionário, staff, jogadores etc.”

VEJA MAIS

Pré-temporada ainda indefinida

O Remo avalia realizar a pré-temporada no interior. Segundo Tonhão, Barcarena é uma possibilidade, mas depende de ajustes.

“Nosso staff foi até Barcarena verificar as condições do hotel e dos gramados de lá. Mas não há nada definido. Vou ter uma conversa com outro prefeito de uma cidade do interior que tá interessado em levar o Remo pra lá.

Mas pode ser feita sim em Barcarena, desde que a gente possa contornar alguns problemas que foram relatados em relação ao gramado e às instalações.”

Sobre a especulação envolvendo um possível acordo com a Vale para construção de um CT, o presidente afirmou que nada está acertado.

Tonhão reforçou que o clube trabalha em alternativas, mas que não há confirmação de parceria até o momento.

Renovações, reforços e sondagens

O presidente azulino também falou sobre as possíveis renovações e reforços do clube azulino para o próximo ano. O principal nome foi Pedro Rocha, artilheiro da Série B.

“Existe uma boa vontade do próprio jogador em permanecer. Então qualquer esforço maior que o clube faça vai valer a pena.”

Outro nome ventilado pela torcida foi o de Mauricio Garcez, destaque do Paysandu nesse ano. Tonhão não descartou a ideia. “Todo bom jogador interessa ao Clube do Remo”, disse.

Rony

O nome do atacante do Atlético-MG foi ventilado, mas a situação é considerada complexa.

“Isso foge um pouco da minha responsabilidade porque é um valor alto.

Mas se tiver essa parceria entre Remo e Atlético Mineiro e algum grande empresário me ajudar, então eu topo a parada” afirmou o presidente azulino.