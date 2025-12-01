Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A Iury Costa 01.12.25 16h51 Presidente azulino deu detalhes da pré-temporada do Remo para 2026. (Cristino Martins / O Liberal) Desde que o Clube do Remo confirmou o retorno à Série A após 32 anos, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, tem concedido entrevistas para detalhar os próximos passos do clube na preparação para 2026. Em conversa com a Rádio Super Marajoara, neste domingo (30), o mandatário azulino falou sobre renovação de contrato, elenco, pré-temporada, investimentos e possíveis reforços para o time que disputará a elite do Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Renovação com Guto “bem encaminhada” Tonhão afirmou que a permanência do técnico Guto Ferreira está próxima de ser confirmada. “Ele, de uma maneira muito transparente e objetiva, disse que tinha interesse (em renovar o contrato). Sendo sincero e transparente, eu acho que a coisa tá muito bem encaminhada.” A continuidade do treinador é tratada internamente como prioridade desde o acesso. Investimento e montagem do elenco Questionado sobre a declaração de que o Remo teria R$ 10 milhões disponíveis para formar o elenco da Série A, o presidente explicou que o valor se refere ao custo total do Baenão. “Eu penso alto. Logicamente que a gente não é irresponsável para fazer loucura com os objetivos. Mas dentro do planejamento, no que queremos para o clube, podemos pensar em uma competição internacional além da permanência. Mas quando eu disse 10 milhões, me referi à folha do Baenão, que inclui funcionário, staff, jogadores etc.” VEJA MAIS Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A Pré-temporada ainda indefinida O Remo avalia realizar a pré-temporada no interior. Segundo Tonhão, Barcarena é uma possibilidade, mas depende de ajustes. “Nosso staff foi até Barcarena verificar as condições do hotel e dos gramados de lá. Mas não há nada definido. Vou ter uma conversa com outro prefeito de uma cidade do interior que tá interessado em levar o Remo pra lá. Mas pode ser feita sim em Barcarena, desde que a gente possa contornar alguns problemas que foram relatados em relação ao gramado e às instalações.” Sobre a especulação envolvendo um possível acordo com a Vale para construção de um CT, o presidente afirmou que nada está acertado. Tonhão reforçou que o clube trabalha em alternativas, mas que não há confirmação de parceria até o momento. Renovações, reforços e sondagens O presidente azulino também falou sobre as possíveis renovações e reforços do clube azulino para o próximo ano. O principal nome foi Pedro Rocha, artilheiro da Série B. “Existe uma boa vontade do próprio jogador em permanecer. Então qualquer esforço maior que o clube faça vai valer a pena.” Outro nome ventilado pela torcida foi o de Mauricio Garcez, destaque do Paysandu nesse ano. Tonhão não descartou a ideia. “Todo bom jogador interessa ao Clube do Remo”, disse. Rony O nome do atacante do Atlético-MG foi ventilado, mas a situação é considerada complexa. “Isso foge um pouco da minha responsabilidade porque é um valor alto. Mas se tiver essa parceria entre Remo e Atlético Mineiro e algum grande empresário me ajudar, então eu topo a parada” afirmou o presidente azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo presidente tonhão esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém 02.12.25 15h14 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MERCADO Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores 01.12.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03