Remo

Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista

Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A

O Liberal
fonte

Jogador deve seguir na Série B (Ivan Duarte / O Liberal)

O atacante Janderson não deve acompanhar o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Após conquistar o acesso histórico para o time azulino, o jogador vai tentar repetir o feito no Vila Nova-GO, segundo informações do jornalista da ESPN, Felipe Silva.

Conforme o jornalista, o acordo entre o atacante e o clube goiano já está acertado, faltando apenas alguns detalhes para o fechamento total do contrato.

Janderson chegou ao Remo no início de 2025 com grandes expectativas. O jogador teve um início bom, sendo um dos destaques da equipe na primeira parte da temporada, fazendo dupla com Pedro Rocha. No entanto, acabou perdendo espaço ao longo do ano.

Ainda assim, o jogador fez 33 jogos, marcou três gols e deu seis assistências. Com a camisa 99 do Remo, conquistou o Campeonato Paraense e o tão sonhado acesso à Série A.

Se a ida ao Vila Nova for confirmada, Janderson terá a missão de ajudar o time a chegar na elite do futebol brasileiro, principal objetivo do Tigrão. Neste ano, na Série B, o clube não chegou a brigar pelo acesso e fez uma campanha regular, com 11 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, terminando na 13ª posição, com 47 pontos.

Janderson tem 26 anos e acumula passagens por clubes de expressão no futebol brasileiro, como Corinthians, Grêmio-RS e Ceará-CE, além do Atlético-GO, onde estava antes de acertar com o Leão Azul.

Remo

O contrato do atacante com o Remo era até o fim desta temporada. Assim, o jogador estaria livre para negociar com outros times para o próximo ano.

Para a temporada de 2026, o Remo quer montar uma equipe competitiva para disputar o Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube deve fazer contratações estratégicas para atingir os seus objetivos. O presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, disse que o foco será na Copa do Brasil e na Série A, e que o Leão Azul pode jogar Parazão e Copa Verde com um time misto.

