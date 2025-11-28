Rodrigo Santana relembra acesso com o Remo e parabeniza clube pelo retorno à Série A: 'Orgulho' Treinador comandou o Leão Azul campanha rumo à Série B em 2024 O Liberal 28.11.25 10h27 Técnico levou o clube ao acesso à Segundona (Thiago Gomes / O Liberal) O técnico Rodrigo Santana usou as redes sociais para relembrar o acesso à Série B conquistado com o Remo em 2024 e parabenizar o clube pelo retorno à elite do futebol brasileiro, alcançado neste ano. Nos stories, o treinador compartilhou um vídeo e destacou o orgulho de ter participado do projeto azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Hoje o meu TBT vai em homenagem ao acesso do Clube do Remo”, escreveu Santana. “Parabenizar toda a diretoria, funcionários, comissão técnica, atletas e a Nação Azulina espalhada pelo Brasil. Orgulho por ter feito parte do início desse projeto”, afirmou o técnico, que ainda exaltou o papel de Guto Ferreira. “Mesmo com incertezas no caminho, a chegada do Guto foi decisiva para transformar o sonho do acesso em realidade. Parabéns a todos os envolvidos!”, completou. VEJA MAIS Remo volta a celebrar um artilheiro nacional com a temporada decisiva de Pedro Rocha Atacante marca 15 gols, lidera o acesso e se torna o primeiro goleador nacional azulino em 40 anos Panagiotis exalta sua escolha em jogar no Remo: 'Longe de tudo e sozinho, realizei esse sonho' Volante grego publicou mensagem na quarta-feira afirmando que jogo do acesso foi o melhor de sua vida Presidente do Remo revela planos para Baenão, CT e nova camisa temática Tonhão detalha em entrevista o impacto financeiro do acesso, fala sobre possível arena, melhorias estruturais e anuncia produto em resposta a casos de racismo Rodrigo Santana chegou ao Remo em maio de 2024, quando o time vivia um momento ruim e ocupava a 14ª posição da Série C, sem grandes expectativas de classificação ao quadrangular. O treinador conseguiu reverter o cenário e levar o clube ao acesso para a Série B. (Reprodução / Rodrigo Santana / Instagram) Um ano depois, o Leão Azul alcançou um feito histórico e garantiu vaga na Série A. Santana deixou a equipe no início de 2025 após resultados abaixo do esperado, como as eliminações na primeira fase da Copa Verde e na segunda fase da Copa do Brasil. Depois da passagem pelo Remo, Rodrigo comandou o ABC-RN, mas não teve sequência e está sem clube no momento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 Futebol Rodrigo Santana relembra acesso com o Remo e parabeniza clube pelo retorno à Série A: 'Orgulho' Treinador comandou o Leão Azul campanha rumo à Série B em 2024 28.11.25 10h27 GREGO DO REMO Panagiotis exalta sua escolha em jogar no Remo: 'Longe de tudo e sozinho, realizei esse sonho' Volante grego publicou mensagem na quarta-feira afirmando que jogo do acesso foi o melhor de sua vida 27.11.25 20h47 Futebol Remo volta a celebrar um artilheiro nacional com a temporada decisiva de Pedro Rocha Atacante marca 15 gols, lidera o acesso e se torna o primeiro goleador nacional azulino em 40 anos 27.11.25 16h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00