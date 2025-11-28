Rodrigo Santana relembra acesso com o Remo e parabeniza clube pelo retorno à Série A: 'Orgulho'

O técnico Rodrigo Santana usou as redes sociais para relembrar o acesso à Série B conquistado com o Remo em 2024 e parabenizar o clube pelo retorno à elite do futebol brasileiro, alcançado neste ano. Nos stories, o treinador compartilhou um vídeo e destacou o orgulho de ter participado do projeto azulino.

“Hoje o meu TBT vai em homenagem ao acesso do Clube do Remo”, escreveu Santana. “Parabenizar toda a diretoria, funcionários, comissão técnica, atletas e a Nação Azulina espalhada pelo Brasil. Orgulho por ter feito parte do início desse projeto”, afirmou o técnico, que ainda exaltou o papel de Guto Ferreira.

“Mesmo com incertezas no caminho, a chegada do Guto foi decisiva para transformar o sonho do acesso em realidade. Parabéns a todos os envolvidos!”, completou.

Rodrigo Santana chegou ao Remo em maio de 2024, quando o time vivia um momento ruim e ocupava a 14ª posição da Série C, sem grandes expectativas de classificação ao quadrangular. O treinador conseguiu reverter o cenário e levar o clube ao acesso para a Série B.

(Reprodução / Rodrigo Santana / Instagram)

Um ano depois, o Leão Azul alcançou um feito histórico e garantiu vaga na Série A. Santana deixou a equipe no início de 2025 após resultados abaixo do esperado, como as eliminações na primeira fase da Copa Verde e na segunda fase da Copa do Brasil.

Depois da passagem pelo Remo, Rodrigo comandou o ABC-RN, mas não teve sequência e está sem clube no momento.