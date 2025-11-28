Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Vasco e Internacional jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Matheus Lima/ Vasco)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (28/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, La Liga, Bundesliga outras competições internacionais.

Às 14h30, Al Ahli jogará contra Al Quadisiya pela Copa do Rei Saudita. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Sport Recife pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Mönchengladbach x Leipzig - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Juventude x Bahia - 19h - Premiere
  2. Vasco x Internacional - 19h30 - Amazon Prime
  3. Santos x Sport Recife - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Elche - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Sassuolo - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Vitória SC x AVS SAD - 17h15 - Sem informações

Copa do Rei Saudita

  1. Al Kholood x Al Khaleej - 11h50 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ahli x Al Quadisiya - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Roma e Midtjylland; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Bahia; veja o horário

O jogo entre Juventude x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Inter; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Sport; veja o horário

O jogo entre Santos x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira.

SporTV

  1. 21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Como x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 17h - Getafe x Elche - La Liga

Premiere

  1. 19h - Juventude x Bahia - Brasileirão
  2. 21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Borussia Mönchengladbach x Leipzig - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

