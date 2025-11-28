Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 28.11.25 7h00 Vasco e Internacional jogarão pelo Brasileirão às 19h30 (Matheus Lima/ Vasco) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (28/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais. Às 14h30, Al Ahli jogará contra Al Quadisiya pela Copa do Rei Saudita. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Sport Recife pela Série A do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Leipzig - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro Juventude x Bahia - 19h - Premiere Vasco x Internacional - 19h30 - Amazon Prime Santos x Sport Recife - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Elche - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Como x Sassuolo - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Vitória SC x AVS SAD - 17h15 - Sem informações Copa do Rei Saudita Al Kholood x Al Khaleej - 11h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Quadisiya - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Roma e Midtjylland; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Juventude e Bahia; veja o horário O jogo entre Juventude x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Inter; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Sport; veja o horário O jogo entre Santos x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira. SporTV 21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Como x Sassuolo - Campeonato Italiano 17h - Getafe x Elche - La Liga Premiere 19h - Juventude x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Borussia Mönchengladbach x Leipzig - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00