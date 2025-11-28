Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (28/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 14h30, Al Ahli jogará contra Al Quadisiya pela Copa do Rei Saudita. Já às 21h30, o Santos enfrentará o Sport Recife pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Borussia Mönchengladbach x Leipzig - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Juventude x Bahia - 19h - Premiere Vasco x Internacional - 19h30 - Amazon Prime Santos x Sport Recife - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Elche - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Como x Sassuolo - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

Vitória SC x AVS SAD - 17h15 - Sem informações

Copa do Rei Saudita

Al Kholood x Al Khaleej - 11h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Quadisiya - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

O jogo entre Al Ahli x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

O jogo entre Juventude x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

O jogo entre Vasco da Gama x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 19h30.

O jogo entre Santos x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

16h45 - Como x Sassuolo - Campeonato Italiano 17h - Getafe x Elche - La Liga

Premiere

19h - Juventude x Bahia - Brasileirão 21h30 - Santos x Sport Recife - Brasileirão

OneFootball

16h30 - Borussia Mönchengladbach x Leipzig - Bundesliga

