Remo e Volt anunciam renovação de contrato para a Série A de 2026; veja detalhes Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria. Caio Maia 25.11.25 11h35 Remo anuncia renovação de contrato com a Volt para a Série A 2026 (Divulgação/ Volt) O Remo e Volt oficializaram a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo, estendendo a parceria até a temporada de 2026. Esta é a segunda vez que o time azulino e a empresa prolongam o vínculo. A nova etapa ocorre com o Leão retornando à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria. Além da administração do e-commerce e das lojas físicas do clube, a Volt Sport repassa ao Remo royalties brutos sobre todas as peças vendidas nos canais oficiais. Com o acesso à elite, a marca planeja promover ativações especiais, incluindo o lançamento de peças comemorativas para celebrar o retorno do clube à primeira divisão nacional. A Volt Sport acompanhou o Remo na sequência de dois acessos consecutivos do time: da Série C para a Série B em 2024 e, da Série B para a Série A em 2025. Vendas e Lojas em Belém Atualmente, a Volt Sport gerencia três lojas com produtos oficiais do Remo em Belém. Uma delas é a Loja Conceito Rei da Amazônia, situada dentro do Estádio Baenão. Em 2025, a comercialização superou 100 mil peças, e o novo contrato visa garantir melhores condições para sustentar esse volume de vendas na próxima temporada, que promete ser especial para o Leão Azul. Uniformes marcantes e sustentabilidade Durante o período de parceria, a Volt Sport lançou uniformes que se tornaram marcantes. Entre eles, destacam-se as camisas especiais criadas para o Círio de Nazaré e para a COP 30 em Belém. A empresa também desenvolveu a camisa "Desaquece", produzida com materiais livres de tintura química e acompanhada por uma tag sustentável com sementes de margarida. Ainda no aspecto da sustentabilidade, a primeira camisa confeccionada pela Volt Sport para o Clube do Remo já incorporava garrafas PET recicladas, retiradas dos oceanos, e outros materiais com menor impacto ambiental. Compromisso social e ambiental A coleção de uniformes azulinos também serviu para destacar causas sociais relevantes. Iniciativas como Outubro Rosa, Consciência Negra e campanhas de preservação da Floresta Amazônica foram abordadas, reforçando o compromisso conjunto entre a marca e o clube com a responsabilidade ambiental e o impacto social positivo.