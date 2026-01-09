XV de Jaú x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copinha

XV de Jaú x Corinthians disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorrerá às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir XV de Jaú x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 18h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Corinthians venceu o Trindade por 1 a 0 e empatou sem gols com o Luverdense.

Já o XV de Jaú passou por duas vitórias de 2 a 1 sobre o Luverdense e o Trindade.

VEJA MAIS

XV de Jaú x Corinthians: prováveis escalações

XV de Jaú: Pedro Cipola; Igor, Thiago, Daniel e David; Luizinho, Dedé, Tchê Tchê e Juan; Conte e Said. Técnico: Raphael Ferreira Nascimento.

Corinthians: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã. Técnico: Willian Batista.

FICHA TÉCNICA

XV de Jaú x Corinthians

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 18h15