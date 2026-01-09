XV de Jaú x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copinha XV de Jaú e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 17h15 Na rodada passada, o Corinthians empatou sem gols com o Luverdense e o XV venceu o Trindade (Wanderson Oliveira/ @Corinthians) XV de Jaú x Corinthians disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorrerá às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir XV de Jaú x Corinthians ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 18h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Corinthians venceu o Trindade por 1 a 0 e empatou sem gols com o Luverdense. Já o XV de Jaú passou por duas vitórias de 2 a 1 sobre o Luverdense e o Trindade. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Getafe x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) por La Liga Getafe e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida XV de Jaú x Corinthians: prováveis escalações XV de Jaú: Pedro Cipola; Igor, Thiago, Daniel e David; Luizinho, Dedé, Tchê Tchê e Juan; Conte e Said. Técnico: Raphael Ferreira Nascimento. Corinthians: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã. Técnico: Willian Batista. FICHA TÉCNICA XV de Jaú x Corinthians Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP) Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 18h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copinha 2026 Copa São Paulo de Futebol Júnior jogos de hoje XV de Jaú Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32