Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores O Liberal 24.02.26 18h36 O Mangueirão será palco de Remo e Internacional, pela Série A. (Carlos Tavares / Agência Pará) A partida entre Remo e Internacional, nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista “Edgar Proença”, o Mangueirão, terá um esquema especial de segurança e mobilidade em Belém. O confronto é válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e deve reunir cerca de 25 mil torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A operação envolve mais de 800 agentes de segurança. Durante o jogo, serão 678 profissionais em atuação direta, com apoio de 96 viaturas, 56 motocicletas e 20 conjuntos da Cavalaria. A Polícia Militar ficará responsável pelo policiamento ostensivo, enquanto as demais forças atuarão na organização do trânsito e no atendimento de ocorrências. As ações começam ao meio-dia, com reforço no policiamento no entorno do estádio. Os portões e o estacionamento serão abertos às 16h. O monitoramento será feito pelo Centro de Controle e Comando Operacional (CCO) do Mangueirão, que reúne representantes de todos os órgãos envolvidos. Ao todo, 500 câmeras instaladas no estádio e no entorno estarão em funcionamento para agilizar a identificação e o atendimento de possíveis ocorrências. Trânsito terá mudanças no entorno Para facilitar o acesso ao estádio, a pista do BRT na Avenida Augusto Montenegro poderá ser utilizada, sob orientação dos agentes de trânsito. A entrada pela Alameda do Ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, estará liberada aos torcedores. Quem trafega no sentido Entroncamento–Icoaraci deve permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderá acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento Lado A. Já no sentido Icoaraci–Entroncamento, o acesso será permitido pelos três portões. O Lado A receberá fluxo vindo da Avenida Centenário e da Avenida Júlio César até a Avenida Mangueirão, além do trajeto pela própria Avenida Mangueirão até o Portão F. A Avenida Mangueirão funcionará em sentido único para entrada no estádio a partir das 16h e terá o fluxo invertido a partir das 21h, após o término da partida. O trecho entre o Portão F e a Rodovia Augusto Montenegro operará em mão dupla, com circulação restrita a veículos de passeio. A partida terá amplo reforço da Polícia Militar do Pará. (Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará) Atendimento ao torcedor e combate à importunação A Delegacia do Torcedor e de Grandes Eventos atuará durante a partida, assim como a Delegacia de Atendimento à Mulher, responsável por ocorrências envolvendo crimes contra mulheres e grupos vulneráveis. Também haverá ações educativas de combate à importunação sexual, com divulgação do protocolo “Não se Cale” e orientação sobre canais de denúncia, como a Delegacia da Mulher Virtual e o Totem de Atendimento à Mulher. Acesso híbrido com biometria facial Para o confronto entre Remo e Internacional, o acesso ao Mangueirão será híbrido. O torcedor poderá entrar tanto por reconhecimento facial quanto por meio de ingresso digital. O esquema de segurança reúne forças estaduais, federais e municipais, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, Seap, Polícia Federal, Guarda Municipal e órgãos de mobilidade, em uma operação integrada para garantir tranquilidade dentro e fora do estádio. 