Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado O Liberal 24.02.26 17h08 Marcos Braz pode fechar com o Santinha (Igor Mota / O Liberal) O Santa Cruz-PE iniciou conversas com o dirigente Marcos Braz para assumir o comando do futebol do clube. Aos 55 anos, ele esteve no Recife (PE) e se reuniu com Bruno Rodrigues, presidente tricolor, e com Iran Barbosa, um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que ainda não foi iniciada no clube pernambucano. Braz foi um dos pilares do acesso do Remo à Série A do Brasileirão em 2025 e participou do planejamento azulino desta temporada. No último domingo, Braz encontrou Iran Barbosa e visitou o estádio do Arruda para conhecer a estrutura do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast Coral e confirmada pelo site GE Pernambuco. Já na última segunda-feira, o dirigente teve nova conversa, desta vez com o presidente Bruno Rodrigues. VEJA MAIS Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios Os encontros serviram para apresentar o projeto do Santa Cruz a Marcos Braz. O dirigente avaliou positivamente o que foi exposto, mas não há negociação avançada ou acordo encaminhado até o momento. Caso as tratativas evoluam, a proposta é que ele atue como principal responsável pelo departamento de futebol. Braz já desempenhou função semelhante no Flamengo e no Remo. Série C e venda da SAF entram na pauta Entre os temas discutidos estão as condições que o Santa Cruz poderá oferecer para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de forma competitiva. Atualmente, o clube segue operando como associação. A folha salarial do elenco ultrapassa R$ 1 milhão e é custeada com dificuldade pela diretoria. O processo de conclusão da venda da SAF ainda não foi finalizado. A previsão inicial apontava abril como prazo para conclusão, com aporte previsto para a Série C, mas esse cenário pode não se confirmar. Mesmo sem terem assumido oficialmente o controle do futebol, os investidores mantêm diálogo com a direção sobre os próximos passos do Tricolor. Experiência pesa a favor de Marcos Braz A busca por um nome de peso para liderar o futebol tricolor não é recente. Marcos Braz é visto como um perfil alinhado a esse objetivo. No currículo, ele acumula conquistas como o tricampeonato brasileiro e o bicampeonato da Libertadores pelo Flamengo, além do acesso à Série A com o Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo santa cruz marcos braz futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15