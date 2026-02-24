Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

O Liberal
fonte

Marcos Braz pode fechar com o Santinha (Igor Mota / O Liberal)

O Santa Cruz-PE iniciou conversas com o dirigente Marcos Braz para assumir o comando do futebol do clube. Aos 55 anos, ele esteve no Recife (PE) e se reuniu com Bruno Rodrigues, presidente tricolor, e com Iran Barbosa, um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que ainda não foi iniciada no clube pernambucano. Braz foi um dos pilares do acesso do Remo à Série A do Brasileirão em 2025 e participou do planejamento azulino desta temporada.

No último domingo, Braz encontrou Iran Barbosa e visitou o estádio do Arruda para conhecer a estrutura do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast Coral e confirmada pelo site GE Pernambuco. Já na última segunda-feira, o dirigente teve nova conversa, desta vez com o presidente Bruno Rodrigues.

VEJA MAIS

image Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz
Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A

image Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação'
Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios

Os encontros serviram para apresentar o projeto do Santa Cruz a Marcos Braz. O dirigente avaliou positivamente o que foi exposto, mas não há negociação avançada ou acordo encaminhado até o momento. Caso as tratativas evoluam, a proposta é que ele atue como principal responsável pelo departamento de futebol. Braz já desempenhou função semelhante no Flamengo e no Remo.

Série C e venda da SAF entram na pauta

Entre os temas discutidos estão as condições que o Santa Cruz poderá oferecer para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de forma competitiva. Atualmente, o clube segue operando como associação. A folha salarial do elenco ultrapassa R$ 1 milhão e é custeada com dificuldade pela diretoria. O processo de conclusão da venda da SAF ainda não foi finalizado. A previsão inicial apontava abril como prazo para conclusão, com aporte previsto para a Série C, mas esse cenário pode não se confirmar.

Mesmo sem terem assumido oficialmente o controle do futebol, os investidores mantêm diálogo com a direção sobre os próximos passos do Tricolor.

Experiência pesa a favor de Marcos Braz

A busca por um nome de peso para liderar o futebol tricolor não é recente. Marcos Braz é visto como um perfil alinhado a esse objetivo. No currículo, ele acumula conquistas como o tricampeonato brasileiro e o bicampeonato da Libertadores pelo Flamengo, além do acesso à Série A com o Remo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

santa cruz

marcos braz

futebol

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

futebol

Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo

Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

24.02.26 10h32

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

23.02.26 20h57

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

INVIÁVEL

Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial

No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões

24.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

24.02.26 7h00

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda