Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

O Santa Cruz-PE iniciou conversas com o dirigente Marcos Braz para assumir o comando do futebol do clube. Aos 55 anos, ele esteve no Recife (PE) e se reuniu com Bruno Rodrigues, presidente tricolor, e com Iran Barbosa, um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que ainda não foi iniciada no clube pernambucano. Braz foi um dos pilares do acesso do Remo à Série A do Brasileirão em 2025 e participou do planejamento azulino desta temporada.

No último domingo, Braz encontrou Iran Barbosa e visitou o estádio do Arruda para conhecer a estrutura do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast Coral e confirmada pelo site GE Pernambuco. Já na última segunda-feira, o dirigente teve nova conversa, desta vez com o presidente Bruno Rodrigues.

Os encontros serviram para apresentar o projeto do Santa Cruz a Marcos Braz. O dirigente avaliou positivamente o que foi exposto, mas não há negociação avançada ou acordo encaminhado até o momento. Caso as tratativas evoluam, a proposta é que ele atue como principal responsável pelo departamento de futebol. Braz já desempenhou função semelhante no Flamengo e no Remo.

Série C e venda da SAF entram na pauta

Entre os temas discutidos estão as condições que o Santa Cruz poderá oferecer para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de forma competitiva. Atualmente, o clube segue operando como associação. A folha salarial do elenco ultrapassa R$ 1 milhão e é custeada com dificuldade pela diretoria. O processo de conclusão da venda da SAF ainda não foi finalizado. A previsão inicial apontava abril como prazo para conclusão, com aporte previsto para a Série C, mas esse cenário pode não se confirmar.

Mesmo sem terem assumido oficialmente o controle do futebol, os investidores mantêm diálogo com a direção sobre os próximos passos do Tricolor.

Experiência pesa a favor de Marcos Braz

A busca por um nome de peso para liderar o futebol tricolor não é recente. Marcos Braz é visto como um perfil alinhado a esse objetivo. No currículo, ele acumula conquistas como o tricampeonato brasileiro e o bicampeonato da Libertadores pelo Flamengo, além do acesso à Série A com o Remo.