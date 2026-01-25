Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios Fábio Will 25.01.26 18h43 Marcos Braz não é mais executivo azulino (Raul Martins / Remo) Após a confirmação da saída do Remo, o executivo de futebol Marcos Braz, utilizou as redes sociais para falar sobre a sua passagem pelo Leão Azul, que durou oito meses. O profissional falou das dificuldades, do desafio que foi estar à frente do Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Leia a mensagem de Marcos Braz na íntegra: “Fenômeno Azul, antes de qualquer coisa: Muito obrigado! Minha passagem pelo Remo foi exatamente dentro do que me propus e imaginei, com muitos desafios. Não faltou empenho, trabalho e dedicação, talvez por isso recolocamos o Remo onde todo torcedor gostaria. O mesmo orgulho da arquibancada é o meu, de poder assistir o Remo na elite do futebol brasileiro. Talvez a palavra 'saída' nem seja a melhor neste momento, porque mesmo à distância, estarei ajudando e na torcida por melhores resultados. Pela porta que entrei, me despeço e saio de cabeça erguida agradecendo pela confiança e as amizades construídas. O Remo é gigante e ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Que em 2026 seja vitorioso para o Leão, agora no lugar de onde nunca deveria ter saído”, escreveu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul Chegada Marcos Braz, executivo multicampeão com o Flamengo, foi contratado pelo Remo no dia 31 de maio. O profissional chegou ao clube azulino após a saída do então executivo Sérgio Papellin, que deixou o clube e retornou ao Fortaleza-CE. Mudanças Nesse período, Marcos Braz assumiu as rédeas azulinas e começou uma transformação dentro do clube, tanto estruturais, como melhorias internas do clube, criações de salas, áreas de convivência e também um novo cronograma interno. Contratações O executivo também foi ao mercado e fez contratações importantes, como Kayky Almeida, Jorge, Cantillo, Pangiots, Diego Hernández, Nico Ferreira, João Pedro e Marrony, importantes na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, competição que o Leão não disputava desde 1994. Últimos meses Braz trabalhou no mercado e foi o responsável por boa parte da montagem do atual elenco do Remo, que disputará a Série A. Seu último jogo à frente do cargo de executivo do azulino ocorreu no sábado passado, dia 24), na vitória do Remo por 2 a 1, de virada, diante do Bragantino, pela estreia do clube no Campeonato Paraense. Ele deixa o Remo três dias antes do clube estrear na Série A, na quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 