Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação'

Após a confirmação da saída do Remo, o executivo de futebol Marcos Braz, utilizou as redes sociais para falar sobre a sua passagem pelo Leão Azul, que durou oito meses. O profissional falou das dificuldades, do desafio que foi estar à frente do Remo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Leia a mensagem de Marcos Braz na íntegra:

“Fenômeno Azul, antes de qualquer coisa: Muito obrigado! Minha passagem pelo Remo foi exatamente dentro do que me propus e imaginei, com muitos desafios. Não faltou empenho, trabalho e dedicação, talvez por isso recolocamos o Remo onde todo torcedor gostaria.

O mesmo orgulho da arquibancada é o meu, de poder assistir o Remo na elite do futebol brasileiro. Talvez a palavra 'saída' nem seja a melhor neste momento, porque mesmo à distância, estarei ajudando e na torcida por melhores resultados.

Pela porta que entrei, me despeço e saio de cabeça erguida agradecendo pela confiança e as amizades construídas. O Remo é gigante e ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Que em 2026 seja vitorioso para o Leão, agora no lugar de onde nunca deveria ter saído”, escreveu.

VEJA MAIS

Chegada

Marcos Braz, executivo multicampeão com o Flamengo, foi contratado pelo Remo no dia 31 de maio. O profissional chegou ao clube azulino após a saída do então executivo Sérgio Papellin, que deixou o clube e retornou ao Fortaleza-CE.

Mudanças

Nesse período, Marcos Braz assumiu as rédeas azulinas e começou uma transformação dentro do clube, tanto estruturais, como melhorias internas do clube, criações de salas, áreas de convivência e também um novo cronograma interno.

Contratações

O executivo também foi ao mercado e fez contratações importantes, como Kayky Almeida, Jorge, Cantillo, Pangiots, Diego Hernández, Nico Ferreira, João Pedro e Marrony, importantes na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, competição que o Leão não disputava desde 1994.

Últimos meses

Braz trabalhou no mercado e foi o responsável por boa parte da montagem do atual elenco do Remo, que disputará a Série A. Seu último jogo à frente do cargo de executivo do azulino ocorreu no sábado passado, dia 24), na vitória do Remo por 2 a 1, de virada, diante do Bragantino, pela estreia do clube no Campeonato Paraense. Ele deixa o Remo três dias antes do clube estrear na Série A, na quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Estádio Barradão, em Salvador (BA).