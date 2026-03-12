Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

Igor Wilson
fonte

Fluminense comemora segundo gol (Wagner Santana/O Liberal)

Na estreia do técnico Léo Condé, o Clube do Remo teve uma atuação apagada e foi derrotado pelo Fluminense na noite desta quinta-feira (12), no Estádio Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Superior durante praticamente toda a partida, o time carioca controlou o jogo e construiu o resultado com tranquilidade, ainda criando chances para ampliar. Vaiado durante o intervalo e ao final do confronto, o Leão paraense ouviu sua torcida gritar 'olé' e segue sem vencer na competição — soma três empates e duas derrotas — e permanece na zona de rebaixamento, em 17º. O próximo compromisso será contra o Coritiba, no domingo (15), no Estádio Couto Pereira.

O primeiro tempo foi movimentado e de amplo domínio do Fluminense. A equipe paraense até teve o primeiro lance de perigo quando Patrick de Paula aproveitou sobra fora da área e obrigou o goleiro Fábio a espalmar para escanteio. Mas foi tudo ilusão. Depois disso, só deu Fluminense. 

O time tricolor controlou a partida, principalmente com maior posse de bola e circulação rápida no ataque. Aos 11 minutos, Savarino cruzou para John Kennedy, que ajeitou para Martinelli finalizar da entrada da área, levando perigo ao gol de Marcelo Rangel. Pouco depois, aos 15, o time carioca abriu o placar: após cobrança curta de escanteio, Lucho cruzou, a bola sobrou para Renê chutar cruzado e John Kennedy desviou na pequena área para marcar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O gol aumentou a pressão tricolor, que quase amplia por pelo menos três oportunidades. Cannobio quase ampliou em chute colocado que desviou na defesa e bateu no travessão, e aos 24 minutos Renê voltou a assustar em finalização forte defendida por Marcelo Rangel. Até a metade da etapa, o Fluminense já tinha mais finalizações e mantinha controle territorial da partida. 

Nos minutos finais, o Remo acordou e levou perigo, quase empatabndo aos 40, quando Pikachu cruzou e Vitor Bueno cabeceou no canto, exigindo boa defesa de Fábio. No rebote, João pedro não alcançou. O Fluminense respondeu em chute forte de John Kennedy da entrada da área, defendido por Rangel. Já na reta final, Alef Manga ainda arrancou pela intermediária, driblou marcadores e finalizou rasteiro, mas a defesa tricolor evitou o gol, mantendo a vantagem carioca até o intervalo. O time azulino saiu de campo vaiado pelsa sua torcida. 

2º Tempo

Na etapa complementar, o Fluminense manteve o controle da partida e confirmou a superioridade sobre Remo. Mesmo com mudanças promovidas pelo técnico Léo Condé no intervalo — com as entradas de Jajá e Patrick — o time paraense pouco conseguiu produzir ofensivamente e seguiu com dificuldades para competir com a intensidade e a qualidade de passes da equipe carioca, praticamente só assistindo o adversário jogar.

A primeira chance da etapa foi do Remo, aos oito minutos, quando Vitor Bueno aproveitou falha da defesa tricolor dentro da área, mas, em vez de finalizar, tentou o passe e desperdiçou a oportunidade, gerando impaciência da torcida. A partir daí, o Fluminense voltou a assumir o controle do jogo, trabalhando a bola com tranquilidade e neutralizando as tentativas de pressão do adversário.

O segundo gol saiu aos 17 minutos. Após erro da defesa azulina, Savarino iniciou jogada que passou por Lucho Acosta, responsável pelo cruzamento preciso para Cannobio completar de cabeça com o gol aberto. O lance evidenciou novamente as dificuldades defensivas do Remo, que já havia sido pressionado em sequência e quase sofreu o terceiro pouco depois, quando Cannobio apareceu livre na área e finalizou raspando a trave de Marcelo Rangel.

Com ampla posse de bola e controle territorial, o Fluminense seguiu superior até o fim da partida. Condé ainda tentou mudar o panorama com novas alterações, retirando Alef Manga e Pikachu para as entradas de Nico Ferreira e Rafael Monti, mas o time continuou desorganizado e com dificuldades para reagir. Na reta final, o Remo ainda criou uma chance em cruzamento de Jajá para Monti, que chegou atrasado, enquanto o adversário administrava o resultado. Ao apito final, a equipe azulina deixou o campo sob vaias após uma estreia difícil do novo treinador.

Remo
.
