Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

O Fluminense divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Remo, marcada para hoje (12), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraense Paulo Henrique Ganso, não viajou com a equipe.

A principal novidade é a presença de três reforços do clube: o zagueiro Julián Millán, o meia Alisson e o atacante Rodrigo Castillo. Os atletas foram incluídos na relação e viajaram com a delegação tricolor para a capital paraense. Os três jogadores tiveram a situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem atuar oficialmente.

Apesar de estarem à disposição da comissão técnica, a tendência é que os reforços iniciem a partida no banco de reservas.

Fluminense perdeu o título estadual no último final de semana para o Flamengo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Ganso não viaja e desfalca o Fluminense

Entre os desfalques da equipe está o meia Paulo Henrique Ganso. De acordo com o Fluminense, o jogador permaneceu no Rio de Janeiro para realizar controle de carga física. Ganso é paraense, natural de Ananindeua (PA) e jogou no futsal da Tuna e na base do Paysandu, além de ter o Remo como time do coração. Além dele, outros dois atletas não foram relacionados para o confronto: Nonato segue em processo de transição física e Germán Cano, que também está em fase de recuperação e transição.

A partida entre Remo e Fluminense será disputada no Mangueirão, em Belém, com início às 19h e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também a Rádio Liberal +.