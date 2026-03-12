Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

Fábio Will
fonte

Paraense PH Ganso não enfrenta seu time do coração em Belém (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Remo, marcada para hoje (12), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraense Paulo Henrique Ganso, não viajou com a equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A principal novidade é a presença de três reforços do clube: o zagueiro Julián Millán, o meia Alisson e o atacante Rodrigo Castillo. Os atletas foram incluídos na relação e viajaram com a delegação tricolor para a capital paraense. Os três jogadores tiveram a situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem atuar oficialmente.

Apesar de estarem à disposição da comissão técnica, a tendência é que os reforços iniciem a partida no banco de reservas.

VEJA MAIS

image No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A
Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente

image Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém
Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão

image Monique Alfradique confirma presença no Mangueirão para Remo x Fluminense
Atriz e apresentadora acompanhará a partida desta quinta-feira (12) em camarote no estádio em Belém

image Fluminense perdeu o título estadual no último final de semana para o Flamengo (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Ganso não viaja e desfalca o Fluminense

Entre os desfalques da equipe está o meia Paulo Henrique Ganso. De acordo com o Fluminense, o jogador permaneceu no Rio de Janeiro para realizar controle de carga física. Ganso é paraense, natural de Ananindeua (PA) e jogou no futsal da Tuna e na base do Paysandu, além de ter o Remo como time do coração. Além dele, outros dois atletas não foram relacionados para o confronto: Nonato segue em processo de transição física e Germán Cano, que também está em fase de recuperação e transição.

A partida entre Remo e Fluminense será disputada no Mangueirão, em Belém, com início às 19h e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também a Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

fluminense

remo x fluminense

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques

Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

12.03.26 16h13

futebol

No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense

Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão

12.03.26 12h32

futebol

Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores

12.03.26 11h47

Série A

Jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão terá esquema de segurança com mais de 950 agentes

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quinta-feira (12)

12.03.26 10h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada

Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores

12.03.26 11h47

futebol

Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém

Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão

12.03.26 9h29

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

FUTEBOL

No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A

Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente

12.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda