Monique Alfradique confirma presença no Mangueirão para Remo x Fluminense

A atriz e apresentadora Monique Alfradique confirmou presença no Estádio do Mangueirão, para acompanhar o confronto entre Clube do Remo e Fluminense-RJ, marcado para esta quinta-feira (12). A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Torcedora declarada do Remo, a artista estará presente em um camarote que reúne convidados e personalidades durante os jogos realizados no estádio.

VEJA MAIS

Antes da partida, Monique gravou um vídeo convidando os torcedores a comparecerem ao estádio e apoiarem o time paraense no duelo contra a equipe carioca.

Na mensagem, a atriz reforçou o carinho que tem pelo clube e destacou a importância da presença da torcida nas arquibancadas. “Vamos todos juntos fazer a diferença”, disse ao convocar os torcedores para empurrar o time durante a partida. Atualmente, Monique está no elenco da novela Êta Mundo Melhor!, que chega ao fim nesta sexta-feira (13).

O confronto entre Remo e Fluminense está marcado para as 19h (horário de Brasília). A partida terá cobertura completa do portal O Liberal, com acompanhamento em tempo real e narração pela Rádio Liberal+.