Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

A famosa “Marchinha do Vestibular”, do Pinduca, virou trilha sonora especial na casa da atriz Dira Paes. A artista usou as redes sociais na última quarta-feira (11) para compartilhar com os seguidores a aprovação do filho mais velho, Inácio Baião, de 17 anos, em dois vestibulares.

VEJA MAIS

O jovem foi aprovado nos cursos de Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Relações Internacionais, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Ao celebrar a conquista, a atriz comentou sobre o momento nas redes sociais. “O tempo voa e é fantástico ver meu filho Inácio decolando junto, tornando-se um adulto corajoso e consciente”, escreveu.

Para marcar a comemoração, Dira também publicou uma galeria de fotos mostrando o tradicional “trote” paraense após o resultado dos vestibulares.

“Felicidade pura brincar de trote com ele. Foi bem no estilo paraense, com ovos, trigo e muita alegria”, disse a atriz.

Inácio é filho de Dira Paes com o diretor de cinema Pablo Baião. O casal está junto desde 2006 e também são pais de Martim Baião, de 10 anos.