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VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas

Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

Hannah Franco
fonte

Participante é expulsa do Gran Hermano após falas racistas (Reproduçãos/Gran Hermano Argentina)

Uma participante do reality show Gran Hermano, versão argentina do Big Brother, foi expulsa do programa após fazer comentários racistas contra outra confinada. A decisão foi anunciada durante a edição ao vivo exibida na quarta-feira (11). Na ocasião, a produção do programa informou que Carmiña Masi deixaria a casa após declarações ofensivas direcionadas à participante Jenny Mavinga.

Durante o diálogo que motivou a expulsão, Carmiña fez comentários racistas ao se referir à colega de confinamento. “Olhem lá. Eles estão como ‘acabaram de comprar aquela negra, e ela está aqui para dar um show, acabou de desembarcar do barco’. Tem uma escrava ali, acabaram de tirá-la da gaiola”, disse.

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A repercussão levou a equipe que representa Jenny Mavinga a pedir a retirada imediata da participante do reality show. Em nota, o grupo afirmou que as declarações ultrapassaram os limites de uma discussão comum dentro do programa.

“Comparar uma pessoa africana a um ‘macaco’ e sugerir que ‘ela parece ter sido comprada’ não é uma piada: é racismo. Pedimos à equipe de produção que expulse imediatamente Carmiña e puna Danelik e Emanuel, que riram e endossaram esses comentários”, afirmaram.

Após a repercussão do caso, a produção do Gran Hermano divulgou um comunicado durante a transmissão ao vivo do programa anunciando a expulsão de Carmiña Masi. A decisão foi apresentada pelo chamado “Big Boss”, figura responsável por comunicar determinações da produção aos participantes e ao público.

Confira o momento da expulsão:

Confira a fala que causou polêmica:

Equipe da participante se pronunciou

Depois da saída da casa, a equipe responsável pelas redes sociais de Carmiña publicou uma nota reconhecendo o erro da participante. No comunicado divulgado no Instagram, o grupo afirmou que as declarações foram inadequadas e pediu respeito às pessoas que se sentiram ofendidas.

“Sabemos que o comentário que ela fez foi errado. Reconhecemos isso com clareza. Não o justificamos nem o compartilhamos. Também sabemos que existem erros que, para muitas pessoas, podem parecer imperdoáveis”, diz um trecho da nota.

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