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Paraense Mítico comanda série documental em projetos exclusivos para o Mundial de 2026

Com projetos como "Visitantes" e "Copa Podpah", transmissão aposta na conexão autêntica e bastidores

O Liberal
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Com foco no comportamento do torcedor, Podpah terá grade de conteúdos para a Copa do Mundo (Divulgação)

O Podpah revelou a grade de conteúdos para a Copa do Mundo de 2026. Com a premissa de que o tema abrange futebol, comportamento e cultura, a emissora preparou uma programação focada nos bastidores e no estilo de vida do torneio.

Com quatro projetos distintos, a grade une Mítico e Igão a outros profissionais, incluindo o criador de conteúdo, o humorista Mizael, conhecido por ser “advogado de Alexandre de Moraes”.

O projeto O Grande Sonho ganha uma perspectiva única sob a narração do apresentador paraense Mítico. Na série documental, o comunicador de Belém conduz o público por uma jornada que busca humanizar os atletas, revelando seus bastidores físicos e emocionais durante o período de pré-convocação para a Copa do Mundo de 2026.

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Afastando-se da cobertura esportiva convencional, a produção acompanha jogadores de destaque das seleções do Brasil, Argentina e Paraguai, que atuam em clubes nacionais e internacionais. Desenvolvido em parceria com o Quinestesia, o projeto conta ainda com a participação de ex-atletas que já vestiram a camisa da seleção brasileira, trazendo a voz e o carisma de Mítico para conectar as histórias de superação ao espectador.

Já no projeto "De Mala e Cuia - Rumo ao Hexa", o humorista Mizael percorre o Brasil para explorar o regionalismo e mobilizar a torcida de norte a sul para a Copa do Mundo, incluindo Manaus. O criador de conteúdo, reconhecido pelo sucesso em suas plataformas digitais, visita ainda João Pessoa, Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo para mostrar as diferentes faces do apoio à seleção. Sendo a primeira produção da grade a estrear, o programa será exibido todas as terças-feiras, permanecendo na programação da emissora até o dia 9 de junho.

“A gente sabe que quando a bola rola, o público só quer saber do que acontece na partida e não é fácil conquistar a atenção. Por isso, nossa estratégia foi focar no período pré-Copa e aproveitar um espaço menos turbulento para capturar a atenção da audiência. Internamente, sabíamos que, se fizéssemos o básico, passaríamos despercebidos pelo nosso público. Por isso, nos juntamos com parceiros relevantes e desenvolvemos propriedades intelectuais capazes de chamar atenção não só do público mas também das marcas. Isso passa por montar uma uma grade dinâmica e distinta, com um conteúdo diverso e de muita qualidade. Quem quiser acompanhar a Copa de um jeito diferente, vai curtir na PodpahTV”,  explica o CEO do Grupo Podpah, Victor Assis.

Agrade se completa com mais duas produções de destaque. A programação conta ainda com o projeto Visitantes, uma série original apresentada por Igão em parceria com o canal PELEJA, que explora o cenário cultural e o estilo de vida das cidades-sede, como Cidade do México, Los Angeles, Nova Iorque, Boston, Filadélfia e Miami, sob a premissa de priorizar as vivências urbanas em vez do campo. Somando-se à grade, a Copa Podpah promove um campeonato exclusivo disputado em uma jaula, inspirada no clássico comercial "The Cage", da Nike. Gravado nos Estúdios Banijay, o torneio reúne influenciadores, músicos e personalidades da internet para entregar esporte e entretenimento, em uma homenagem ao histórico "RockGol".

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