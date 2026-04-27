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Luana Piovani envolve filhos de Virgínia em crítica à influenciadora; entenda

Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos da influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, republicou os stories de Viginia em apoio.

Estadão Conteúdo

Virginia ameaçou Luana Piovani de processo depois que a atriz publicou uma crítica às bets e envolveu os filhos da influenciadora nesta segunda-feira, 27. Luana falou em "maldição" ao citar a relação de Virginia na divulgação de apostas. No ano passado, a influenciadora chegou a ser convocada para depor na CPI das bets.

"Virginia, a maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado", escreveu a atriz em um story que trazia o relato de uma mulher que disse ter perdido o irmão depois de ele ter acumulado dívidas em casas de apostas.

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No fim da tarde da segunda, Virginia reagiu à fala. "Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora, dos meus filhos? Chega, cansei", escreveu em um story no Instagram.

Logo em seguida, a influenciadora publicou um vídeo em que apareceu chorando ao falar sobre o caso. "Estava ali jantando com os meus filhos e vi essa m****. Eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas", disse.

Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos da influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, republicou os stories de Viginia em apoio. "Não dá. Estou com você", escreveu o cantor.

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LUANA PIOVANI/VIRGÍNIA FONSECA/BETS/CRÍTICA/FILHOS/PROCESSO/AMEAÇA
Cultura
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