Com Ana Castela e Péricles, Festival do Abacaxi divulga atrações da 44ª edição; confira
Evento será realizado em setembro e também contará com atrações regionais, concurso cultural e programação gastronômica
O line-up oficial da 44ª edição do Festival do Abacaxi 2026 foi revelado na noite desta quinta-feira (11), durante um coquetel de lançamento realizado em uma marina de Barcarena, no nordeste paraense. O evento, promovido à beira do rio, reuniu autoridades, influenciadores digitais e representantes da imprensa para anunciar as atrações musicais e as novidades da tradicional festa que celebra a cultura, a gastronomia e a economia do município.
Com atrações inéditas e nomes de destaque da música nacional, o Festival do Abacaxi será realizado entre os dias 3 e 6 de setembro, no Ecoparque do Cafezal. A programação começa na quinta-feira (3), com os shows de Maria Marçal e Gabriela Rocha. Na sexta-feira (4), o palco recebe Pablo, Wesley Safadão e Gigio Boy.
O agito continua no sábado (5), quando sobem ao palco Ana Castela, Ludmilla, Thiago Costa e Carabao. Já o encerramento da festa, no domingo (6), contará com shows de Péricles, Matheus & Kauan e Cat Dealers.
A organização informou ainda que uma atração surpresa será anunciada nos próximos meses. O evento de lançamento contou com show do Trio Cabano.
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Participaram do anúncio oficial o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa; o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Oscar Vergolino; a vice-prefeita Cristina Vilaça; o deputado estadual Lu Ogawa; e o presidente da Câmara Municipal de Barcarena, vereador Júnior Ogawa.
Além dos grandes shows, o Festival do Abacaxi já movimenta a cidade com uma série de programações que antecedem a festa principal. Entre elas está o tradicional circuito gastronômico, que desafia empreendedores locais a criarem receitas e sobremesas inéditas tendo o abacaxi como ingrediente principal.
Outra atração que já faz parte da tradição do evento é o concurso Rainha do Abacaxi, que está com inscrições abertas para a escolha da representante oficial da festividade. A iniciativa ajuda a fortalecer a identidade cultural do município e mobiliza candidatos e torcidas todos os anos.
Considerado um dos maiores eventos culturais do Pará, o Festival do Abacaxi atrai milhares de visitantes a Barcarena. A expectativa da organização é que a 44ª edição supere o sucesso dos anos anteriores.
Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Barcarena, José Oscar Vergolino, o Festival do Abacaxi vai muito além dos grandes shows e busca deixar um legado para a população.
"A gente entende que o Festival do Abacaxi precisa deixar alguma coisa para a comunidade. Não simplesmente ir lá no último dia comemorar e ir embora", ressaltou.
"Todo ano a nossa expectativa sobe um degrauzinho. A gente tenta sempre fazer um evento melhor do que o do ano passado", afirmou o secretário.
Segundo Vergolino, a proposta é fazer com que as pessoas envolvidas na realização da festa saiam mais preparadas para o mercado de trabalho, fortalecendo o desenvolvimento local. "Queremos que as pessoas saiam mais capacitadas para trabalharem com qualquer coisa que quiserem. A gente tem esse trabalho de plantar essas sementes aqui no festival."
O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, também destacou que o festival é resultado de uma série de atividades que movimentam o município antes mesmo da abertura oficial dos shows. "É uma expectativa que vai sendo construída até chegar ao momento final, que são os grandes shows", afirmou.
Ogawa ressaltou ainda que a programação é pensada para contemplar diferentes públicos e estilos musicais. Segundo ele, a escolha das atrações leva em consideração sugestões enviadas pela própria população ao longo do ano.
"A gente procura atender aquilo que durante o ano todo as pessoas entram no site do festival e fazem comentários, fazem sugestões de atrações e aí, de acordo com a disponibilidade dos artistas nesse período, a gente vai lá e contrata", explicou.
De acordo com o prefeito, a diversidade do line-up é uma das marcas do Festival do Abacaxi. "É realmente um festival feito para as pessoas, pensado com muito cuidado e carinho para receber bem tanto quem mora em Barcarena quanto aqueles que escolhem o município como destino durante esse período."
Confira as atrações:
🍍 3 de setembro (quinta-feira)
• Maria Marçal
• Gabriela Rocha
🍍 4 de setembro (sexta-feira)
• Pablo
• Wesley Safadão
• Gigio Boy
🍍 5 de setembro (sábado)
• Ana Castela
• Ludmilla
• Thiago Costa
• Carabao
🍍 6 de setembro (domingo)
• Péricles
• Matheus & Kauan
• Cat Dealers
A organização informou que uma atração surpresa ainda será anunciada nos próximos meses.
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