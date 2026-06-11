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Com Ana Castela e Péricles, Festival do Abacaxi divulga atrações da 44ª edição; confira

Evento será realizado em setembro e também contará com atrações regionais, concurso cultural e programação gastronômica

Bruna Dias Merabet e Hannah Franco
fonte

Quem vai cantar no Festival do Abacaxi 2026? Veja atrações confirmadas (Bruna Dias Merabet/O Liberal)

O line-up oficial da 44ª edição do Festival do Abacaxi 2026 foi revelado na noite desta quinta-feira (11), durante um coquetel de lançamento realizado em uma marina de Barcarena, no nordeste paraense. O evento, promovido à beira do rio, reuniu autoridades, influenciadores digitais e representantes da imprensa para anunciar as atrações musicais e as novidades da tradicional festa que celebra a cultura, a gastronomia e a economia do município.

Com atrações inéditas e nomes de destaque da música nacional, o Festival do Abacaxi será realizado entre os dias 3 e 6 de setembro, no Ecoparque do Cafezal. A programação começa na quinta-feira (3), com os shows de Maria Marçal e Gabriela Rocha. Na sexta-feira (4), o palco recebe Pablo, Wesley Safadão e Gigio Boy.

O agito continua no sábado (5), quando sobem ao palco Ana Castela, Ludmilla, Thiago Costa e Carabao. Já o encerramento da festa, no domingo (6), contará com shows de Péricles, Matheus & Kauan e Cat Dealers.

A organização informou ainda que uma atração surpresa será anunciada nos próximos meses. O evento de lançamento contou com show do Trio Cabano.

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Participaram do anúncio oficial o prefeito de Barcarena, Renato Ogawa; o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Oscar Vergolino; a vice-prefeita Cristina Vilaça; o deputado estadual Lu Ogawa; e o presidente da Câmara Municipal de Barcarena, vereador Júnior Ogawa.

Além dos grandes shows, o Festival do Abacaxi já movimenta a cidade com uma série de programações que antecedem a festa principal. Entre elas está o tradicional circuito gastronômico, que desafia empreendedores locais a criarem receitas e sobremesas inéditas tendo o abacaxi como ingrediente principal.

Outra atração que já faz parte da tradição do evento é o concurso Rainha do Abacaxi, que está com inscrições abertas para a escolha da representante oficial da festividade. A iniciativa ajuda a fortalecer a identidade cultural do município e mobiliza candidatos e torcidas todos os anos.

image Ludmilla, Ana Castela e Péricles estão entre as atrações do Festival do Abacaxi 2026. (Divulgação)

Considerado um dos maiores eventos culturais do Pará, o Festival do Abacaxi atrai milhares de visitantes a Barcarena. A expectativa da organização é que a 44ª edição supere o sucesso dos anos anteriores.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo de Barcarena, José Oscar Vergolino, o Festival do Abacaxi vai muito além dos grandes shows e busca deixar um legado para a população.

"A gente entende que o Festival do Abacaxi precisa deixar alguma coisa para a comunidade. Não simplesmente ir lá no último dia comemorar e ir embora", ressaltou.

"Todo ano a nossa expectativa sobe um degrauzinho. A gente tenta sempre fazer um evento melhor do que o do ano passado", afirmou o secretário.

Segundo Vergolino, a proposta é fazer com que as pessoas envolvidas na realização da festa saiam mais preparadas para o mercado de trabalho, fortalecendo o desenvolvimento local. "Queremos que as pessoas saiam mais capacitadas para trabalharem com qualquer coisa que quiserem. A gente tem esse trabalho de plantar essas sementes aqui no festival."

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, também destacou que o festival é resultado de uma série de atividades que movimentam o município antes mesmo da abertura oficial dos shows. "É uma expectativa que vai sendo construída até chegar ao momento final, que são os grandes shows", afirmou.

image Festival do Abacaxi confirma atrações e movimenta expectativa em Barcarena. (Divulgação)

Ogawa ressaltou ainda que a programação é pensada para contemplar diferentes públicos e estilos musicais. Segundo ele, a escolha das atrações leva em consideração sugestões enviadas pela própria população ao longo do ano.

"A gente procura atender aquilo que durante o ano todo as pessoas entram no site do festival e fazem comentários, fazem sugestões de atrações e aí, de acordo com a disponibilidade dos artistas nesse período, a gente vai lá e contrata", explicou.

De acordo com o prefeito, a diversidade do line-up é uma das marcas do Festival do Abacaxi. "É realmente um festival feito para as pessoas, pensado com muito cuidado e carinho para receber bem tanto quem mora em Barcarena quanto aqueles que escolhem o município como destino durante esse período."

Confira as atrações:

🍍 3 de setembro (quinta-feira)

• Maria Marçal
• Gabriela Rocha

🍍 4 de setembro (sexta-feira)

• Pablo
• Wesley Safadão
• Gigio Boy

🍍 5 de setembro (sábado)

• Ana Castela
• Ludmilla
• Thiago Costa
• Carabao

🍍 6 de setembro (domingo)

• Péricles
• Matheus & Kauan
• Cat Dealers

A organização informou que uma atração surpresa ainda será anunciada nos próximos meses.

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