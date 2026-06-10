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Com fotos no Combu e camisas de Remo e Paysandu, Alok anuncia volta a Belém para show

O DJ será uma das atrações do Parárraiá na sexta-feira (12) no estacionamento do Mangueirão

Amanda Martins
fonte

Alok publicou nas redes sociais uma série de fotos de suas passagens pela capital paraense (Instagram/ alok)

O DJ Alok movimentou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (10) ao compartilhar um álbum de fotos e vídeos de passagens anteriores ao Pará. Ele será uma das atrações desta sexta-feira (12), durante o segundo e último fim de semana do Parárraiá 2026, no estacionamento do Mangueirão

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Nas imagens, o artista aparece conhecendo pontos turísticos e experimentando a culinária paraense, incluindo um registro na Ilha do Combu e outro provando tacacá.

Entre as publicações, também chamou atenção uma foto em que Alok aparece com camisas de Remo e Paysandu apoiadas sobre os ombros, além de um registro com a bandeira do Pará.

Na legenda, o artista escreveu: “I am back Belém” (“Estou de volta, Belém”, em tradução livre).

Fãs celebraram o retorno do DJ à capital paraense nos comentários do post. “Já pode ir ou está cedo?”, brincou uma seguidora.

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