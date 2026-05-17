VÍDEO: Alok homenageia Marília Mendonça com show de drones

O DJ Alok emocionou o público ao prestar uma homenagem a Marília Mendonça durante sua apresentação na Pecuária de Goiânia, realizada na noite do último sábado (16). O tributo foi feito com um espetáculo de drones que desenhou no céu o rosto da cantora e símbolos marcantes de sua trajetória.

A homenagem aconteceu ao som de “Estrelinha”, um dos sucessos da artista. Enquanto a música tocava, os drones formaram imagens como o símbolo do projeto “Todos os Cantos”, lançado em 2019, além de botas, violão, chapéu e a frase “Para sempre Marília”.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a organização do evento compartilhou registros do momento e escreveu: “De Gigante para Rainha”, em referência ao gesto de Alok, que levou o público ao delírio.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.