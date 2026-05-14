Carol Biazin traz turnê acústica a Belém focada na simplicidade instrumental e na troca com os fãs

A cantora Carol Biazin chega a Belém com a turnê "Nem Tão Pouco Assim". Em show acústico e formato intimista, a artista se apresenta no próximo dia 23 de maio no Teatro Estação Gasômetro. O evento contará com duas apresentações, e uma delas já está com ingressos esgotados.

E tem sido assim por onde Carol Biazin passa: “Foi uma surpresa maravilhosa. A gente sabia que existia um público muito forte no Norte acompanhando meu trabalho no digital, mas existe uma diferença entre ouvir as músicas e realmente sair de casa pra viver o show. Então ver Belém esgotando tão rápido, principalmente em um formato mais intimista, foi muito especial pra mim. Acho que mostra justamente essa conexão que foi sendo construída ao longo do tempo.”

Com foco na simplicidade instrumental e na força das narrativas, Carol Biazin leva a turnê "Nem Tão Pouco Assim", o show propõe um encontro íntimo e sensível, focado na vulnerabilidade e na conexão genuína entre artista e fã. É uma experiência guiada pela troca direta, transformando o "ao vivo" em um momento de escuta atenta e contato real. Toda essas características se tornam ainda mais especiais no Teatro Estação Gasômetro.

“Eu acho que o teatro proporciona esse tipo de troca muito especial, porque ele pede escuta. É um ambiente onde as pessoas realmente vão para prestar atenção na música, nos detalhes, nas emoções. E eu sinto que esse formato acústico potencializa ainda mais isso. Então estou muito animada pra viver essa troca com o público paraense nesse espaço. Acho que vai ser um encontro muito íntimo e muito bonito”, pontua a artista.

Em 2025, Carol Biazin foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o álbum "No Escuro, Quem É Você?". Nesta primeira indicação da cantora brasileira ao prêmio, ela conquistou ainda mais constatação e destaque na cena musical.

“A indicação ao Grammy foi muito especial porque é um reconhecimento de um trabalho que foi muito verdadeiro pra mim. ‘No Escuro, Quem É Você?’ é um disco muito íntimo, muito emocional, então ver ele chegar nesse lugar foi muito significativo. Claro que isso muda algumas percepções do mercado, mas, honestamente, ver a resposta das pessoas nos shows também tem um peso enorme pra mim. Ver datas esgotando, o site caindo, cidades respondendo tão rápido… isso mostra uma conexão real que tenho com meus fãs. O show é um termômetro muito verdadeiro”, explica.

VEJA MAIS

Mesmo em um mercado musical focado em virais rápidos e números instantâneos, construir uma trajetória profissional sólida tem sido o desafio de muitos artistas. Essa “espera” faz com que muitos desistam no meio do trajeto, o que não é o caso de Carol Biazin.

“Eu acho que tudo na minha carreira aconteceu muito no tempo certo. A gente vive um mercado muito acelerado, onde parece que tudo precisa acontecer rápido, mas eu sempre tive muito cuidado com os passos que eu dava. Desde o começo, principalmente em relação aos shows e aos projetos, tudo foi sendo construído com muita calma e intenção. Acho que isso também me permitiu amadurecer artisticamente e entender melhor quem eu sou. Então, hoje, olhando pra trás, eu vejo que essa construção mais paciente foi muito importante pra eu chegar até aqui de forma sólida”, explica.

Agende-se

Data: 23 de maio

Horários: 17h e 21h

Local: Teatro Estação Gasômetro - Av. Gov. Magalhães Barata, 830 - São Brás