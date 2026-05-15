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Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

Amanda Martins
fonte

Pabllo Vittar (Gabriel Renné)

A Praça Waldemar Henrique deve se transformar em um grande coral pop neste sábado (16). É lá que Pabllo Vittar apresenta a “Tour 10 Anos de Carreira”, em um espetáculo gratuito que reúne músicas de diferentes fases de sua trajetória musical. O show encerra a programação da Semana S 2026, promovida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pelo Sistema Comércio, e deve reunir milhares de fãs no centro de Belém.

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Para participar da apresentação, o público precisa realizar inscrição prévia na plataforma oficial do evento. A organização também recomenda, preferencialmente, a doação de 1 kg de alimento não perecível. Segundo os organizadores, a programação na praça deve começar por volta das 19h, enquanto Pabllo Vittar tem previsão de subir ao palco às 21h30.

Turnê revisita sucessos de todas as fases da carreira

O espetáculo apresentado em Belém celebra a primeira década de carreira da artista e revisita momentos marcantes de sua discografia. O repertório reúne músicas presentes em todos os álbuns da cantora, além de canções do primeiro EP lançado por ela.

Faixas como “Nêga”, “Amante”, “Minaj”, “Seu Crime”, “Amor de Que”, “São Amores” e “Alibi” estão entre as confirmadas no setlist da turnê comemorativa. Os lançamentos mais recentes, “MEXE” e “TIC TIC”, também integram a apresentação.

image Pabllo Vittar (Gabriel Renné)

Pela primeira vez, a cantora leva ao público um show em formato non-stop, com transições contínuas entre as músicas e performances inspiradas em pistas de dança.

“Vai ser lindo voltar ao Pará, que é uma terra que eu amo, pra celebrar com os meus fãs esse momento tão importante e especial da minha carreira. Belém e todo o Norte têm uma importância muito grande na minha carreira e vida pessoal e por isso não podiam ficar de fora da minha tour de 10 anos”, disse a artista em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

A turnê comemorativa estreou em São Paulo e já passou por Recife antes de chegar à capital paraense. Depois de Belém, Pabllo Vittar ainda se apresenta em Uberaba e Belo Horizonte, enquanto segue trabalhando no sétimo álbum da carreira.

Relação com o Pará influencia trajetória artística

Apesar de ter nascido no Maranhão, Pabllo Vittar possui forte ligação com o Pará. A cantora morou durante 13 anos em Santa Izabel do Pará e também viveu em Castanhal, experiências que influenciaram diretamente sua formação musical e projetos como o álbum “Batidão Tropical”.

“Eu cresci ouvindo música paraense. Sonoridades do Norte e do Nordeste estão presentes no meu trabalho desde o meu primeiro single e continuarão presentes para sempre”, afirmou.

Segundo a cantora, algumas músicas ganharam um significado especial dentro da celebração dos dez anos de carreira, entre elas “Open Bar” e “K.O”.

“‘Open Bar’ por ter sido minha primeira música oficialmente lançada. Foi quando eu pude me apresentar para o Brasil. E ‘K.O’ porque acho que foi a primeira virada de chave da minha carreira. Foi quando o grande público me conheceu e eu pude levar minha música ainda mais longe”, contou.

Artista destaca importância de apresentações gratuitas

Ao comentar sobre shows abertos ao público, Pabllo Vittar afirmou que eventos gratuitos ajudam a ampliar o acesso à cultura e fortalecem a circulação artística no país.

“Os shows gratuitos são uma forma de democratizar o acesso à cultura e são eventos que promovem a inclusão. É uma maneira de viabilizar que todas as pessoas tenham acesso aos espetáculos”, declarou.

A artista também falou sobre a expectativa para a apresentação em Belém. “A minha turnê de 10 anos é um show animado, dançante, para quebrar tudo. E vai ser incrível apresentar esse show na praça”, disse.

Durante a entrevista, a cantora ainda comentou sobre o momento atual da carreira e os próximos projetos em desenvolvimento. Segundo ela, o foco segue voltado para a música e para novos desafios artísticos.

“Aprendi a manter o foco no que me faz bem, nos meus objetivos, a priorizar aquilo que busco sem a pressão dos outros. Sempre fui apaixonada por música e sonhava em ser artista”, declarou.

Club Vittar terá primeira turnê internacional

Além da turnê comemorativa de dez anos de carreira, Pabllo Vittar também se prepara para levar o projeto “Club Vittar” pela primeira vez ao exterior. No formato, a artista atua como DJ em apresentações realizadas em casas de shows e festivais internacionais.

A agenda internacional começa no dia 17 de julho, em Dublin, na Irlanda. Depois, a cantora segue para apresentações em Londres, Paris, Berlim e Amsterdam.

Segundo a artista, a nova experiência representa mais uma etapa importante na carreira. “Fiz algumas turnês em outros países ao longo dos meus 10 anos de carreira, mas agora será a primeira vez que vou me apresentar fora do Brasil como DJ. Estou muito empolgada com essa novidade porque comandar as pick-ups é algo que gosto muito”, afirmou.

Shows gratuitos

O show de Pabllo integra a extensa programação cultural do evento, realizada nos dias 15 e 16 de maio na cidade. As atividades estão distribuídas em diferentes espaços da cidade, como o Sesc Doca, o Teatro Casa Isaura Campos, unidades do Senac, que concentra os shows musicais da iniciativa.

Programação de shows da Semana S 2026 na Praça Waldemar Henrique, em Belém:

Sexta-feira (15)

  • 19h — DJ Assayag
  • Mega Pop Show
  • Viviane Batidão encerra a programação da noite

Sábado (16)

  • 7h — Vingadores do Brega na chegada da corrida da Semana S
  • 19h — DJ Cleide Roots
  • Gang do Eletro
  • Pabllo Vittar
  • Carabao 

 

 

 

 

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