Pabllo leva K-pop a megabloco e põe sul-coreanas na folia: 'Ensinei a dançarem Gostosin'

O Bloco da Pabllo Vittar se apresenta nesta segunda-feira, 16, no carnaval de São Paulo e traz uma novidade para o carnaval de São Paulo: pela primeira vez, um grupo de k-pop participa no desfile em um megabloco na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade.

O cortejo deste ano concentra não só foliões cativados pelos maiores sucessos da artista, mas fãs que foram ver o grupo de k-pop Nmixx, que conta hoje com quase 6 milhões de seguidores no Instagram, com Pabllo como uma das fãs declaradas.

"Sempre fui muito fã da cultura asiática", disse Pabllo ao Estadão. "Como vocês podem ver, elas têm muitos fãs aqui no Brasil. A alegria é o que move tudo", continuou ela, que era bastante ovacionada pelos fãs que se deslocaram para acompanhar o bloco. "Ensinei a dançarem Gostosin, da Anitta"

Com uma legião de fãs, o Nmixx tem seis integrantes: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. "Desde pequena, ouvi muito a respeito do carnaval brasileiro", afirmou Lily Morrow, vocalista do grupo, ao Estadão. "É uma honra estar aqui", acrescentou ela, de 23 anos.

Também no Ibirapuera, desde a manhã se apresenta o Bloco Vou de Táxi, que traz sucessos dos anos 1990 e 2000. Sob sol forte, os foliões recorrem a bonés, distribuição de água mineral e até jatos jogados por agentes da Prefeitura para aliviar o calor do público.

Nicolas Emanuel, de 18 anos, acompanha Pabllo e é fã de Nmixx há dois anos. "Quando ela anunciou a banda, não tive dúvidas de que viria", afirmou.

Carlos Silva, que trabalha como mensageiro, tinha dois motivos para comemorar no Ibirapuera: o show da Pabllo e o aniversário de 23 anos. Foi fantasiado ao lado do amigo Maicon Pires, de 30.

Thiago Silva Melo, 20 anos, acompanha a banda desde o lançamento e foi ao bloco para assistir ao show. "Eu não podia perder. Pagando já foi incrível, (imagine) de graça então", contou o fiscal de obras que acompanhou o show da banda em 2025, no Vibra São Paulo.

Já a estudante Lygoa Maria Santos, 16 anos, estudante, contou que veio ao show pela Pabllo. "Não conheço a banda, mas são animadas. Sair da Coreia para passar calor no Brasil!", brinca.